Украинские пограничники остановили группу нелегальных мигрантов на стыке границ с Россией и Беларусью

Украинские пограничники остановили группу нелегальных мигрантов на стыке границ с Россией и Беларусью2
- 7.08.2021, 14:47
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Нелегалов обнаружили в Черниговской области.
Пограничники в Черниговской области задержали семь нелегалов, которые направлялись за пределы Украины вне пунктов пропуска. Их обнаружили вблизи населенного пункта Горск, что на стыке границ с Россией и Беларусью.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
Задержанные — шестеро граждан Азербайджана и один Грузии. Также выяснилось, что один из них был без документов, предварительно, это выходец из Азербайджана, которого разыскивали правоохранители за кражу в Одесской области.
Пограничники отметили, что участку границы с РФ и Беларусью уделяют особое внимание и несут там усиленную службу.