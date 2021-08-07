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В пригороде Афин идет эвакуация людей из-за масштабных пожаров: видео

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  • 7.08.2021, 15:50
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В пригороде Афин идет эвакуация людей из-за масштабных пожаров: видео

За пять дней масштабных пожаров в Греции, пламя уже добралось до города недалеко от Афин.

Сотни людей были эвакуированы на пароме с острова Эвия к востоку от столицы. Об этом сообщает Ekathimerini (перевод — zn.ua).

Пожар на горе Парнита на окраине Афин с позднего четверга вынудил эвакуировать тысячи людей, при этом аварийные бригады, которые стараются сдержать огонь, столкнулись с ветрами и особо высокими температурами.

Сильный ветер стремительно распространил огонь на город Фракомакедонес, где сгорели дома. Жителям было приказано эвакуироваться. Сообщений о жертвах не поступало.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая после посещения главного центра управления пожарными в Афинах, назвал это «кошмарным летом», добавив, что приоритетом правительства «была и останется прежде всего защита человеческих жизней».

Жителей двух городов Вотонас и Марафон на севере Афин начали эвакуировать прямо посреди ночи. Спасатели не могли ждать до утра, ведь лесные пожары в регионе вышли из-под контроля.

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