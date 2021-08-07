Ученые назвали 3 фактора, которые повышают шансы не заразиться коронавирусом 7.08.2021, 16:12

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Это объясняет, почему не все люди заражаются COVID-19.

С первых недель пандемии COVID-19 стало заметно, что некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу, даже если окружены больными близкими или сотрудниками. Ученые открыли три фактора, которые существенно повышают шансы не подхватить инфекцию.

О них в интервью рассказал академик Российской академии наук, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера Арег Тотолян, пишет healthinfo.ua.

По словам ученого, условно факторы можно назвать интерфероновый, цитокиновый и генетический.

Первый фактор - интерфероновый. Повышенной защитой от SARS-CoV-2 обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа.

Молекулы интерферона альфа синтезируют клетки иммунной системы, они обладают прямым противовирусным действием. Интерферон альфа отвечает прежде всего за местную защиту - то есть предотвращает попадание коронавируса в организм через верхние дыхательные пути, слизистую оболочку носа и глотки. Именно поэтому интерферон альфа выпускают в виде профилактического средства против респираторных вирусных инфекций.

В случае с SARS-CoV-2 он нейтрализуя вирусные частицы, еще не проникшие в клетки организма.

Правда, определить уровень интерферона альфа можно только при лабораторном исследовании, которое доступно не везде.

Второй фактор - цитокиновый. Некоторые цитокины (небольшие пептидные информационные молекулы) регулируют созревание главных клеток иммунной системы лимфоцитов, которые обеспечивают гуморальный и клеточный иммунитет. Уровень лимфоцитов выше нормы снижает как риск заболеть, так и перенести болезнь в тяжелой форме.

Пониженное количество лимфоцитов - это один из признаков плохого прогноза при COVID-19. Больные в острой фазе с уровнем лимфоцитов ниже нормы тяжелее переносят инфекцию.

Узнать свой уровень лимфоцитов можно, сдав клинический анализ крови. Причем в анализе важно смотреть не столько на относительное содержание лимфоцитов, сколько на абсолютное. Сниженное абсолютное содержание может быть причиной большей чувствительности к заразе.

Третий фактор - генетический. Существуют гены, кодирующие иммунный ответ. Исследователи выявили два защитных аллеля (формы одного гена) и один, предрасполагающий к болезни. Причем гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальности.

По словам Тотоляна, есть и другие факторы, снижающие риск заболеть, но их изучение только начинаются.

Также он добавил, что названные факторы не абсолютны. Из-за перенесенных стрессов и других причин они могут усиливаться или ослабляться. Так, небольшой стресс их подстегивает, а хронический ослабляет и приводит к угнетению иммунитета.

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