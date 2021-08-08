Медики выяснили, в каком возрасте возникает самый длительный иммунитет к COVID-19 8.08.2021, 11:58

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Исследования проводились в клиниках Германии.

Результаты семейного исследования COVID-19 в Баден-Вюртемберге показывают, что дети в пять раз чаще, чем взрослые, имеют бессимптомное течение инфекции SAS-CoV-2, и что их иммунный ответ, по-видимому, более устойчив, чем у взрослых. Кроме того, ни один из инфицированных детей в исследовании не был госпитализирован из-за болезни. Это вселяет надежду на то, что в случае дальнейшего распространения инфекций детям будет угрожать лишь очень небольшое количество серьезных заболеваний и что в долгосрочной перспективе у них все же будет развиваться эффективная иммунная защита. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

В рамках исследования ученые из университетских клиник Фрайбурга, Гейдельберга, Тюбингена и Ульма, а также Института естественных наук и медицины в Ройтлингене несколько раз обследовали 328 семей, по крайней мере один из членов которых страдал от COVID-19. Всего в исследовании приняли участие 548 детей в возрасте от 6 до 14 лет и 717 взрослых.

«В семьях с одним инфицированным человеком вероятность заражения детей (34 %) была намного ниже, чем у взрослых (58 %), а в случае инфекции - вероятность отсутствия симптомов в пять раз выше (взрослые: 9 %, дети: 45%) », - сообщает Университетский медицинский центр Фрайбурга по результатам исследования.

Через одиннадцать-двенадцать месяцев после заражения у детей наблюдались более высокие и продолжительные уровни специфических антител, чем у взрослых, независимо от того, были ли у детей симптомы или нет.

«Детские антитела очень эффективны против различных вариантов вируса, поэтому дети, которые незаметно больны, также должны быть защищены после инфекции», - заявила исследовательская группа.

Жалобы взрослых и детей также различались. В то время как лихорадка, кашель, диарея и нарушение вкуса были типичными симптомами у взрослых, только нарушения вкуса оставались у детей как явное указание на инфекцию (в 87 % случаев). Кашель и жар стали заметными жалобами только с возрастом примерно с двенадцати лет.

Таким образом, согласно заявлению исследователей, у детей, выздоровевших от COVID-19, развивается очень эффективная и устойчивая иммунная защита против новых коронавирусных инфекций, несмотря на то, что они часто протекают очень легко или даже бессимптомно. И есть признаки того, что иммунная защита ребенка даже превосходит иммунную защиту взрослых.

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