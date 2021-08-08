Дым от лесных пожаров в Якутии впервые в истории достиг Северного полюса 8.08.2021, 13:38

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Огонь угрожает населенным пунктам в семи районах Республики Саха.

Дым от лесных пожаров, бушующих в Якутии, впервые в истории человечества на этой неделе достиг Северного полюса. Об этом в своем телеграм-канале сообщают «Вести Якутии» со ссылкой на комментарий НАСА.

Ранее в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ, Петербург) также заявили, что дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре достиг арктических научных станций. «Сильное задымление наблюдалось в районе полевой базы Хастыр (полуостров Хара-Тумус, Хатангский залив)», — рассказали в ААНИИ. Затем ветер изменил направление, и дым рассеялся.

Сегодня был зафиксирован новый суточный рекорд увеличения площади пожаров в Якутии. По данным ГУ МЧС по Республике Саха, за сутки площадь пожаров увеличилась на 360 тыс. га и достигла 5 млн 680 тысяч. Огонь угрожает населенным пунктам в 7 районах республики, где зарегистрировано 123 очага из 155 действующих природных возгораний.

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