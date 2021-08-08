Ученые нашли огромный объект в Млечном пути и не знают, что это 8.08.2021, 15:06

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Открытие совершили китайские астрономы.

Китайские специалисты обнаружили в Млечном Пути некую газовую структуру огромного размера. Она получила название Кэттейл. Астрономы пока что не могут с уверенностью сказать, является ли этот сгусток газа частью нашей галактики. Он имеет слишком большие размеры, поэтому очень странно, что его никто не заметил раньше. Некоторые ученые предположили, что это может быть на самом деле отдельный рукав галактической спирали. Исследование относительно обнаруженного объекта было опубликовано в научном журнале Astrophysical Journal Letters.

Об этом сообщает Science Alert (перевод — planetanovosti.com).

В 2019 году специалисты использовали специальный радиотелескоп FAST для того, чтобы отыскать облака атомарного водорода HI. Если узнать форму данных облаков, а также их расположение, то можно легко создать настоящую карту всех существующих рукавов Млечного Пути. Именно тогда астрономы нашли непонятную структуру, расположенную на расстоянии практически 72 тысячи световых лет от центра нашей галактики.

Стоит отметить, что большая часть газовых нитей находится в непосредственной близости от центра Млечного Пути. При этом они в обязательном порядке связаны со спиральными рукавами. Если данный объект на самом деле является нитью, то тогда возникает вопрос относительно того, как Кэттейл переместился во внешнюю область галактики. Если же это спиральный рукав, то почему он имеет не такую форму, как другие рукава Млечного Пути.

На сегодняшний день специалисты не могут дать точного ответа, что же это за гигантский объект в нашей галактике. Они ведут дальнейшие исследования и надеются, что в скором времени получат ответ на свой вопрос.

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