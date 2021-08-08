За сутки на границе Латвии и Беларуси пойманы еще 35 нелегальных мигрантов 2 8.08.2021, 17:39

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Предположительно, большинство этих иммигрантов из Ирака.

За сутки с полудня субботы на границе Латвии было задержано еще 35 иммигрантов из третьих стран, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне, сообщает Delfi.

Предположительно, большинство этих иммигрантов из Ирака.

Также была перехвачена одна группа из примерно семи нелегальных иммигрантов.

Лица, незаконно пересекшие государственную границу, задерживаются в порядке, установленном законом об иммиграции, и помещаются в центры размещения задержанных иностранцев.

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