За сутки на границе Латвии и Беларуси пойманы еще 35 нелегальных мигрантов

За сутки на границе Латвии и Беларуси пойманы еще 35 нелегальных мигрантов2
- 8.08.2021, 17:39
- 2,022
Предположительно, большинство этих иммигрантов из Ирака.
За сутки с полудня субботы на границе Латвии было задержано еще 35 иммигрантов из третьих стран, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне, сообщает Delfi.
Предположительно, большинство этих иммигрантов из Ирака.
Также была перехвачена одна группа из примерно семи нелегальных иммигрантов.
Лица, незаконно пересекшие государственную границу, задерживаются в порядке, установленном законом об иммиграции, и помещаются в центры размещения задержанных иностранцев.