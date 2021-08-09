«Белшина» оказалась в финансовой яме 2 9.08.2021, 9:08

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Предприятие находится под санкциями США.

Власти Беларуси предприняли очередную попытку вытянуть бобруйскую «Белшину» из сложного финансового положения. Для этого наняли международную консалтинговую компанию для написания антикризисной стратегии, пишет «Ежедневник».

Чтобы расплатиться по долгам, надо ежегодно наращивать выручку на 150-200 млн рублей. Но санкции США добавили головной боли. В итоге без помощи государства все равно не обойтись.

Выручка «Белшины» за 2020 год сократилась с 735,5 млн до 700,5 млн рублей. Это следует из отчетности компании за минувший год по МСФО. Себестоимость реализованной продукции снизилась до 621,3 млн рублей.

В 2020 году шинный комбинат получил чистый убыток в размере 216,3 млн рублей, что в три раза больше в сравнении с 2019 годом. Его основу составили расходы по финансовой деятельности. В частности, госкомпания списала 128,8 млн рублей курсовых разниц от пересчета активов.

Долгосрочные заимствования выросли до 665,1 млн рублей, краткосрочные – до 297,7 млн. При этом краткосрочные обязательства превысили краткосрочные активы на 119,5 млн рублей. Чистые активы «Белшины» отрицательные и составили 336,4 млн рублей, итожат аудиторы.

В 2020 году «Белшина» произвела взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности в размере 43,3 млн рублей, говорится в отчете.

Аудиторы поставили под сомнение способность предприятия продолжать работу непрерывно.

Впрочем, такая оговорка в отношении «Белшины» используется не один год. Однако государство не может допустить банкротства шинного комбината и всячески оказывает ему поддержку. То, что помощь будет продолжаться, заверил 4 августа и премьер-министр Роман Головченко во время визита в Бобруйск.

«Речь не идет о новой господдержке в виде каких-либо финансовых вливаний. Мы договорились, что под реализацию стратегии [развития до 2025 года] рассмотрим возможность частичной реструктуризации задолженности и применения более льготных условий для ее погашения. Но она будет жестко увязана с реализаций тех мероприятий, которые прописаны в стратегии, - сказал он.

Головченко признал, что долговая нагрузка «Белшины» достаточно большая, как перед бюджетом, так и перед коммерческими банками. Для восстановления бизнеса власти наняли международную консалтинговую компанию, которая разработала для бобруйского предприятия долгосрочную стратегию.

«Потому что по-другому выйти из достаточно непростого финансового положения, в которое попала «Белшина» в силу ряда причин, наверное, невозможно», - отметил Головченко.

Он поставил перед руководством шинного комбината задачу «каждый год пятилетки прибавлять в выручке по 150-200 млн рублей». Реализация этого плана, по мнению правительства, поможет расплатиться «Белшине» с долгами.

Гендиректор «Белшины» Андрей Бунаков уверил премьера в том, что у завода есть перспективы для дальнейшего развития.

«Для этого мы реализуем ряд инвестиционных проектов, которые касаются в первую очередь крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин. Здесь необходимо поработать над качеством, но самое главное - это фундамент для дальнейшего развития нашего предприятия. Разработана стратегия, мы знаем, куда двигаться, и знаем, на каких рынках нас ждут. У нас есть заказы на второе полугодие», - подчеркнул Бунаков.

Приоритетным рынком сбыта в Беларуси для «Белшины» являются конвейеры таких предприятий, как МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, «Гомсельмаш», «БобруйскАгромаш», «Амкодор», «БелДжи». Так, в 2020 году для комплектации Geely на завод под Борисовом было отправлено 46537 бобруйских шин на сумму около 4 млн рублей.

«Ведь бесперебойная поставка шин отечественным автомобилестроительным компаниям обеспечивает непрерывность производственного процесса на этих предприятиях и стабильную реализацию автомобильной продукции, является опорой для производства «Белшины», формирует рынок вторичной комплектации и положительно влияет на экономику страны в целом», - говорил ранее Бунаков.

Доля поставок предприятиям автопрома составляет 44,3%, а на вторичный рынок Беларуси - 55,7%.

В 2020 году «Белшина» произвела 4 млн шин. В том числе около 3 млн штук для легкового транспорта и почти 600 тыс. - для грузовых автомобилей и автобусов. Еще почти полмиллиона шин было выпущено других типоразмеров, включая сверхкрупногабаритные.

Традиционными за последние несколько лет внешними рынками для «Белшины» стали Россия, Украина, страны Закавказья и Средней Азии. Госкомпания осваивает и новые рынки для поставки своей продукции. Но тут возможности ограничены. Эффективно продавать легковую шину можно в радиусе 3 тыс. км, грузовые и сельхозшины - 4,5-5 тыс. км, а крупногабаритные и сверхкрупногабаритные - по всему миру. А с 3 июня «Белшина» вновь находится под санкциями США.

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