Посол США Джули Фишер: Беларусь готова к переменам 3 9.08.2021, 13:51

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Джули Фишер

Белорусы смогли сделать шаг к новому будущему.

Беларусь сегодняшняя ошеломительно отличается от Беларуси всего год назад, заявила назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер. Она выступила с обращением по случаю годовщины президентских выборов 9 августа 2020 года. Она подчеркнула в Twitter, что речь идет о годовщине "сфальсицированных выборов".

По ее словам, те выборы стали "важным поворотным моментом для Беларуси". Власти задолго до дня голосования, по ее словам, "дали понять, что соперничать на равных не собираются". Но в этот раз люди "ясно заявили, что не примут результаты сфальсицированных выборов".

Фишер вспомнила о многотысячных маршах, о том, что люди выходили на них, несмотря на риск "быть арестованными или получить травмы".

Заява Амбасадара ЗША Джулі Фішэр з нагоды ўгодкаў сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 9 жніўня і наступных мірных пратэстаў. pic.twitter.com/vAC1qNiGSC — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) August 9, 2021

"Белорусы настаивали на том, чтобы их голоса были услышаны, а воля на выборах – подсчитана. Их устремленность, продемонстрированная в больших и малых городах по всей стране, показала, что Беларусь готова к переменам", — подчеркнула Джули Фишер.

Собственно, благодаря "их действиям Белорусь сегодняшняя ошеломительно отличается от Беларуси всего год назад".

Дипломат также отметила, что мир стал свидетелем несправедливости и жертв. Она напомнила, что США вместе с ЕС "солидарны в непризнании выборов в августе прошлого года". Она еще раз сформулировала основные ожидания западных стран: от Минска ждут уважения прав человека и освобождения всех политических заключенных.

"Этот первый шаг необходим для всестороннего политического диалога и проведения новых президентских выборов под международным наблюдением", отметила она.

По ее мнению этот год показал, что Беларусь смогла сделать шаг к новому будущему – будущему демократической, суверенной и процветающей нации.

"Как и много кто в Беларуси, я с нетерпением жду того дня, когда это будущее наступит", — сказала Джули Фишер. Свое обращение она закончила словами по-белоруски: "Жыве Беларусь".

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