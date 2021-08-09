Виктор Бабарико: Никогда не хотел остаться и жить в Беларуси так, как хочу этого сейчас 4 9.08.2021, 14:25

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Виктор Бабарико

Послание претендента на пост президента.

Послание из заключения к годовщине выборов передает Виктор Бабарико, он уже отбывает срок в колонии в Новополоцке, пишет nn.by.

Как проходил протест, Виктор Бабарико узнавал от своих адвокатов, из новостей на ТВ, которые надо было воспринимать наоборот, и, конечно, по сигналам автомобилей, которые слышали в СИЗО КГБ.

«Я никогда не хотел остаться и жить в Беларуси так, как хочу этого сейчас, — говорит политзаключенный. — И хотя с 18 июня прошлого года [день, когда его задержали силовики] я не видел страны, понимаю: образ будущей Беларуси, который есть у меня в голове, разделяет очень много людей».

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