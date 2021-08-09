Великобритания вводит секторальные санкции против режима Лукашенко 13 9.08.2021, 14:33

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Санкции затрагивают нефтяную, калийную и финансовую сферы.

Власти Великобритании ввели новый пакет санкций против режима Лукашенко Об этом пишет Reuters.

Лондон добивается того, чтобы санкции затронули как можно большее число людей вокруг Лукашенко. Меры Британии коснутся даже официального сайта правительства страны и запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Санкции также затронут производителей калийных удобрений и экспортеров нефти.

Великобритания запретила обслуживание восьми авиационных транспортных средств, которые могут использоваться в интересах минской хунты. Два из них связаны с олигархом Михаилом Гуцериевым. Медиа называют его одним из «кошельков режима».

Отметим, что санкции введены и лично против олигарха. Все его активы на территории этой страны будут заморожены.

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