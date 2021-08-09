Диктатор Мадуро пошел на переговоры с оппозицией 2 9.08.2021, 14:53

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Посредником выступит Норвегия.

Правительство Венесуэлы и оппозиция в ближайшее время проведут переговоры. Об этом сообщил диктатор Мадуро. Посредником выступит Норвегия, сообщает "Евроньюс".

Ранее Николас Мадуро отказывался вести диалог до отмены санкций США.

При Трампе, по словам диктатора, руководство "активно общалось с Белым домом", сегодня же "никакой связи с Вашингтоном у Каракаса нет".

"У этого диалога с оппозицией уже есть документ, очерченный план. В настоящее время обсуждается повестка дня. Она содержит семь пунктов. Время и место встречи будут объявлены в ближайшие дни", - заявил Мадуро.

Ранее власти анонсировали деноминацию боливара, надеясь справиться с гигантской инфляцией и вытянуть страну из грубоко экономического кризиса, который привёл к обнищанию населения.

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