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Киберпартизаны получили доступ к серверам с прослушками разговоров лукашистов

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  • 9.08.2021, 16:50
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Киберпартизаны получили доступ к серверам с прослушками разговоров лукашистов

Терабайты чувствительной для режима информации.

Киберпартизаны взломали сервера ДООРД — «Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД», где хранятся аудио записи прослушки мобильных разговоров.

Хакеры-патриоты сообщают, что в их руках оказались аудио с прослушкой разговоров высокопоставленных лукашистов. «Терабайты записей с чувствительной для режима информацией. Есть дикие вещи», — сообщают киберпартизаны.

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