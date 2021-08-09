Киберпартизаны получили доступ к серверам с прослушками разговоров лукашистов 11 9.08.2021, 16:50

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Терабайты чувствительной для режима информации.

Киберпартизаны взломали сервера ДООРД — «Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД», где хранятся аудио записи прослушки мобильных разговоров.

Хакеры-патриоты сообщают, что в их руках оказались аудио с прослушкой разговоров высокопоставленных лукашистов. «Терабайты записей с чувствительной для режима информацией. Есть дикие вещи», — сообщают киберпартизаны.

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