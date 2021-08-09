Лесные пожары бушуют в Греции, России и США 2 9.08.2021, 17:45

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Иллюстрационное фото

Все из-за небывалой жары.

В Греции, Восточной Сибири и на Тихоокеанском побережье США уже несколько дней бушуют разрушительные лесные пожары. Тысячи людей пришлось эвакуировать, нанесен большой материальный ущерб. Причиной бедствия стали аномально высокие температуры, передает BBC.

"Фильм ужасов"

Греческие пожарные борются с огнем, подступающим к деревням Каматриадес и Галатсадес на севере острова Эвбея - популярного курорта и второго по величине греческого острова после Крита, расположенного в Эгейском море северо-восточнее Афин.

Если пламя доберется до расположенного за ними густого леса, с ним будет почти невозможно справиться, заявил представитель противопожарной службы греческому информагентству ANA.

Более двух тысяч местных жителей и туристов в минувшие выходные эвакуировались с Эвбеи на материк на паромах на фоне охваченного огнем побережья. Остров окутан удушающим дымом, там сгорели сотни домов и пострадали линии электропередач.

С 29 июля по 7 августа в Греции выгорела территория в 56655 гектаров, сообщила Европейская система информации о лесных пожарах. Среднегодовой уровень с 2008-го по 2020 год составил 1700 гектаров.

фото: Reuters

В Греции на данный момент подтверждена гибель двух человек, в Турции - восьми. Десятки людей госпитализированы.

Пожары в Греции, а также в соседствующих с ней Турции, Албании, Болгарии и Северной Македонии не стихают уже две недели. Они бушуют и в континентальной части Греции, но самые апокалиптические сцены разыгрываются на лесистой Эвбее.

"Это похоже на фильм ужасов", - сказала корреспонденту агентства Рейтер на борту парома беременная женщина, представившаяся как Мина.

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фото: Getty Images

В борьбе с огнем, кроме сотен пожарных, 650 из них на одной Эвбее, участвуют армия и местные жители, а также 11 самолетов и шесть вертолетов. Своих спасателей прислали в Грецию Германия, Франция, Британия, Испания, Швейцария, Сербия, Румыния, Израиль, Египет и Кипр.

Замминистра по защите гражданского населения Греции Никос Хардалиос, накануне заявивший, что "впереди трудный вечер и трудная ночь", в понедельник сообщил хорошую новость: пожары вокруг Афин и на всем Пелопоннесском полуострове стали стихать. По его словам, пожарные приложили для этого сверхчеловеческие усилия.

Применение самолетов с водяными цистернами осложняет плохая видимость из-за дыма, добавил он.

Хардалиос предупредил, что пожары в окрестностях столицы могут возобновиться из-за набирающих силу сухих ветров.

фото: Getty Images

На прошлой неделе огонь вплотную подошел к Афинам: пелена едкого дыма накрыла улицы, сгорело несколько десятков домов. В ночь на пятницу власти провели массовую эвакуацию жителей северных пригородов столицы.

На выходных на расположенном в Ионическом море острове Закинтос потерпел аварию пожарный самолет. Пилот не пострадал.

Часть греков считает усилия правительства недостаточными.

"Мы в руках Бога, - сказал корреспонденту Франс пресс 26-летний житель острова Эвия Яннис Селимис. - Государство отсутствует. Если мы уедем, наши дома точно сгорят".

Больше недели 40-градусной жары

Нынешнее природное бедствие в Греции стало следствием жары выше 40 градусов, продолжавшейся больше недели. Такого не было 30 лет.

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В некоторых местах температура достигала 47 градусов. Сейчас столбик термометра уже упал ниже 40, но настолько аномального периода высоких температур в стране не наблюдалось порядка 30 лет.

Подобные природные катаклизмы становятся все более вероятными и все более разрушительными из-за глобальных изменений климата. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что нынешнее лето должно стать аргументом для скептиков во всем мире.

Пожары в Якутии

В республике Якутия на востоке России площадь, пройденная лесными пожарами, по официальным данным, уже превысила 6 млн гектаров - это в два раза больше территории Бельгии.

В настоящий момент там бушует более 150 природных пожаров, тушением которых занимаются тысячи человек c применением сотен единиц техники.

В субботу более 30 домов сгорели в селе Бяс-Кюель в центральной части Якутии, а его жители были эвакуированы. В воскресенье власти эвакуировали жителей сел Кальвицы и Харыялах.

Грозный "Дикси"

Обширный лесной пожар на севере Калифорнии, начавшийся 13 июля и получивший название "Дикси" - второй по масштабам за всю историю этого штата. Коме него, в Калифорнии бушуют еще 10 пожаров.

Три человека числятся пропавшими без вести в округе Плумас, тысячи покинули свои жилища. Пострадали трое пожарных. Сгорели около 400 домов. Небо над обширными территориями затянуто дымом.

К воскресенью огонь опустошил территорию в 198 тысяч гектаров - больше площади Лос-Анджелеса.

фото: Getty Images

Масштабный лесной пожар "Дикси" по площади горения стал вторым за все время наблюдений в штате Калифорния.

"Это было как в зоне боевых действий, - сказала корреспонденту Франс пресс жительница исторического города Гринвилл Тами Куглер, сидя возле палатки в лагере для эвакуированных. - Все, что я любила и о чем заботилась, пропало".

Несмотря на предупреждения властей, немало жителей отказываются уезжать в надежде самим отстоять от огня свою собственность.

фото: Getty Images

Борьбу с огнем ведут свыше 5 тысяч пожарных. По оценкам экспертов, чтобы совладать с "Дикси", потребуется еще не менее двух недель

Температура в Калифорнии в последние дни достигала +38 градусов по Цельсию. Прогнозы обещают некоторое падение температуры и повышение влажности воздуха, что должно принести пожарным облегчение.

фото: San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers

Губернатор штата Гэвин Ньюсом, посетивший в субботу дотла выгоревший Гринвилл, говорил об опасности глобального потепления.

По данным предварительного следствия, "Дикси" вспыхнул после того, как дерево упало на высоковольтную линию, принадлежащую компании Pacific Gas & Company. В 2018 году на нее возлагали ответственность за пожар "Кемп", погубивший 86 человек.

Все восемь крупнейших пожаров в истории Калифорнии случились после 2017 года. Масштаб нынешних пожаров вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлогодним.

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