Завтра в Беларуси снова подорожает топливо 5 9.08.2021, 18:21

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Это 25-е подорожание топлива в этом году.

С 10 августа в Беларуси максимальные розничные отпускные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 10 августа стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 95 копеек, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 5 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 27 копеек, ДТ — 2 рубля 5 копеек.

— Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа составило 72,3 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросло на 32,3 процента. С учетом произведенной корректировки рост цен на моторное топливо с начала года составит 13,6 процента, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это 25-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 3 августа: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

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