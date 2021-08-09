Самолет Fly Baghdad в понедельник увез иракцев из Минска 2 9.08.2021, 20:05

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Фото: jetphotos.com

Пустой самолет прилетел в Минск в 13.25.

Сегодня из Минска в Багдад вылетел очередной рейс, вывозящий на родину застрявших в Беларуси иракцев. Об этом сообщил Национальному иракскому информационному агентству пресс-секретарь МИД Ирака Ахмед Ас-Сахаф.

По его словам, на рейс Fly Baghdad было зарегистрировано более 80 пассажиров. Судя по табло Нацаэропорта «Минск», пустой самолет прилетел в 13.25 и вылетел обратно с пассажирами в 15.00.

Кроме того, представитель МИД Ирака сообщил, что будет выполнен еще рейс с более чем 200 пассажиров, готовятся все процедуры для завершения вывоза людей, застрявших в Минске. По его словам, иракские дипломаты находятся в контакте с белорусскими властями, следят за ситуацией в приграничье и координируют возвращение желающих на родину.

Какой рейс имел в виду иракский чиновник, он не уточнил, но на завтра запланирован вылет из Минска самолета компании Iraqi Airways на 14.45.

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