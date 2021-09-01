Названы причины крушения российского Ил-112В в Подмосковье 1.09.2021, 10:37

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иллюстрационное фото РИА «Новости»

Экспериментальный самолет хотели показать на форуме «Армия-2021».

Экспериментальный самолет Ил-112В упал в Кубинке 17 августа, во время подготовки к форуму «Армия-2021». Погибли все три члена экипажа. Критическую ситуацию спровоцировал пожар двигателя, но в опрокидывание самолет ушел из-за разрушения огнем тяги элерона.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, проводивших расследование. «Пилоты в этой ситуации не могли сделать абсолютно ничего; сказать друг другу им тоже было нечего, поэтому экипаж погиб молча», — отмечает издание.

Пожар двигателя и падение самолета удалось снять случайным очевидцам.

Причины выясняли Минпромторг и Межгосударственный авиакомитет. В предварительном заключении описан возможный механизм катастрофы: началось все с потери газодинамической устойчивости правого двигателя, последовавший за этим помпаж, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки могли перебить топливопроводы. Чтобы установить точную причину возгорания, надо дождаться результатов экспертиз. Так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла возник мощный «керосиновый» пожар.

Первыми огонь заметили не летчики, а диспетчеры аэродрома Кубинка. Экипажу доложили о проблеме по радио. Автоматически сработала первая очередь системы пожаротушения — в гондолу была выпущена огнегасящая пена. Поняв, что это не помогло, экипаж вручную активировал вторую очередь. Тоже безрезультатно. Пена кончилась.

Переговоры велись спокойно. Командир без признаков паники приказал второму пилоту: «Глуши» и «Флюгируй». Тот так же спокойно доложил об исполнении. Экипажу удалось выровнять самолет оставшимся двигателем. Но не выдержало «железо».

Температура в полости правого крыла достигла 600 градусов, разрушилась дюралюминиевая тяга элерона. Без нее прямолинейный полет обеспечивать было невозможно. Повлиять на поведение самолета летчики не могли, комментировать ситуацию они не посчитали нужным, просто молчали. Самолет опрокинулся и упал.

В качестве причины происшедшего специалисты назвали «Коммерсанту» неподготовленность первого экспериментального образца военного транспортника и возможную спешку с его вводом в строй.

Борт №0001, выпущенный Воронежским акционерным самолетостроительным обществом, — первый «летающий» самолет этого типа. Он успел подняться в воздух 23 раза, совершив 22 посадки. Почти все рейсы были короткими, пятиминутными, а с марта 2019 года по март 2021 года он не летал вовсе из-за выявленных недоработок.

Экспериментальный экземпляр хотели показать на Международном авиакосмическом салоне в июле, а потом на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» (прошел 22—28 августа).

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