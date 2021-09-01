Белорусский политзаключенный Игорь Лосик обратился к Папе Римскому 1.09.2021, 10:44

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Игорь Лосик

Он просит понтифика вступиться за белорусов.

Жена политзаключенного блогера Игоря Лосика Дарья рассказала, что он написал письмо Папе Римскому, в котором просит «призвать остановиться этих страшных людей, которым уже все равно на судьбы других, на сотни разбитых горем семей», сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

В своем письме политзаключенный говорит, что сотни и тысячи белорусов, столкнувшись с беззаконием и несправедливостью, впадают в отчаяние и не видят выхода из сложившейся ситуации.

«Я не прошу вступиться за меня перед кем-то, но я прошу вступиться за добро, за правду, за справедливость, за сотни и тысячи белорусов, которые отчаялись в таком же положении, как и я, а многие даже хуже.

Может быть, я очень наивен, и это письмо до Вас не дойдет, но я пишу его совершенно искренне и от чистого сердца и верю, что пишу его не зря. И мне очень хочется верить, что Бог не оставил нас, что эта бессмысленная жестокость прекратится, что больше никто не умрет, и все вернутся к своим семьям».

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