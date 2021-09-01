Инфляция «съела» пенсии белорусов 1.09.2021, 11:48

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История очередного обмана от властей.

С 1 сентября «поднимают» трудовые пенсии — в среднем на 6,3%. Но по факту получается, что сентябрьский «рост» пенсий «съела» инфляция, которая за 7 месяцев составила 5,9% (к этому показателю нужно добавить данные за август, которые пока не опубликованы). Невысокие пенсии белорусов — одна из пенсионных проблем, которую власти не могут решить годами, пишет zerkalo.io.

В Минтруда тем временем рассказали, кто из пенсионеров получит прибавку в сентябре, а кто — нет.

Кто получит прибавку в сентябре, а кто — нет

С 1 сентября повышают все трудовые пенсии, сообщают в Минтруда. Речь по выплаты по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Поскольку у каждого пенсионера свои показатели стажа и заработка, то увеличение номинального размера пенсии у каждого будет свое, уточняют в Минтруда. Прогнозируется, что средний размер пенсии по возрасту неработающего на заслуженно отдыхе белоруса в сентябре составит почти 545 рублей.

При этом размеры установленных надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в сентябре не изменяются, отмечают в Минтруда. «Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), в текущем году было произведено в феврале (на 1,8%), мае (на 4%), августе (на 3,7%)», — отмечают в ведомстве. К примеру, социальная пенсия после повышения с 1 августа составляет 141,73 рубля, а минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) — 70,87 рубля.

Что происходит с реальными пенсиями

В Беларуси продолжают снижаться реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен. Они падают на протяжении семи месяцев подряд. При этом в июле реальные пенсии установили антирекорд как минимум за последние два года, они снизились на 3,6% к аналогичному месяцу прошлого года. Это во многом связано с разогнавшейся годовой инфляцией, которая существенно превышает прогнозные показатели, а также тем, что в нынешнем году власти до сентября ни разу не повышали трудовые пенсии.

В июле реальные пенсии упали на 0,1% к июню, следует из данных Белстата. Этот показатель снижается с начала этого года. При этом в июле реальные пенсии упали на 3,6% к аналогичному периоду 2020-го.

Как инфляция «съела» рост пенсий

По факту получается, что сентябрьское повышение трудовых пенсий едва перекрывает инфляцию, которая за 7 месяцев этого года составила 5,9% (к этому показателю нужно добавить данные за август, которые пока не опубликованы). Напомним, в последний раз трудовые пенсии поднимали в декабре прошлого года.

В этом году власти сделали белорусам новогодний «подарок» — подняли с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах. Пенсионеры особенно почувствовали на себе подорожание лекарств и некоторых платных медуслуг.

Чиновники не сдерживают обещания по повышению пенсий

Профсоюзы обеспокоены тем, что власти не в полной мере выполняются договоренности в вопросах пенсионного обеспечения. Они обращают внимание на то, что чиновникам не удается выполнить обещания поднять среднюю пенсию по возрасту до 40% от средней зарплаты. Эти планы регулярно проваливают и переносят из одной пятилетки в другую.

В Федерации профсоюзов напоминают, что в генеральное соглашение между правительством, объединениями нанимателей и профсоюзами предполагает, что соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты по стране должно быть не ниже 40%. По факту этот показатель составил 37,4%.

То, что пенсии «слабые», неоднократно признавали власти, но программу по их повышению либо какой-либо план, как пересмотреть действующую пенсионную систему, чтобы поднять размер этих выплат, не представляли общественности.

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