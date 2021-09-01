Израильские медики выяснили, насколько вакцина Pfizer безопасна для аллергиков
- 1.09.2021, 12:09
Результаты исследований говорят сами за себя.
Ученые из медицинского центра «Шиба» в Израиле выяснили, насколько безопасным для людей с серьезной аллергией является вакцина Pfizer. Отмечается, что перед прививкой все аллергики проходили в рамках исследование обследование, пишет cursorinfo.co.il.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.
Всего заявок подали 8102 израильтянина, однако 429 человек признали группой высокого риска, а потому вакцинация и некоторое время после нее проходили под пристальным наблюдением медиков. Как оказалось, аллергия проявилось только у 9 человек из этой группы. И все эти девять человек являются женщинами.
Также у шести человек наблюдалась легкая аллергия. Еще трое человек, к сожалению, получили анафилактическую реакцию, а потому им пришлось пройти курс лечения адреналином и антигистаминными лекарствами.
Другими словами, в большинстве случаев вакцина Pfizer оказалась безопасной даже для людей с сильной аллергией.