закрыть
1 сентября 2021, среда, 12:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израильские медики выяснили, насколько вакцина Pfizer безопасна для аллергиков

  • 1.09.2021, 12:09
Израильские медики выяснили, насколько вакцина Pfizer безопасна для аллергиков

Результаты исследований говорят сами за себя.

Ученые из медицинского центра «Шиба» в Израиле выяснили, насколько безопасным для людей с серьезной аллергией является вакцина Pfizer. Отмечается, что перед прививкой все аллергики проходили в рамках исследование обследование, пишет cursorinfo.co.il.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.

Всего заявок подали 8102 израильтянина, однако 429 человек признали группой высокого риска, а потому вакцинация и некоторое время после нее проходили под пристальным наблюдением медиков. Как оказалось, аллергия проявилось только у 9 человек из этой группы. И все эти девять человек являются женщинами.

Также у шести человек наблюдалась легкая аллергия. Еще трое человек, к сожалению, получили анафилактическую реакцию, а потому им пришлось пройти курс лечения адреналином и антигистаминными лекарствами.

Другими словами, в большинстве случаев вакцина Pfizer оказалась безопасной даже для людей с сильной аллергией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»