Израильские медики выяснили, насколько вакцина Pfizer безопасна для аллергиков 1.09.2021, 12:09

Результаты исследований говорят сами за себя.

Ученые из медицинского центра «Шиба» в Израиле выяснили, насколько безопасным для людей с серьезной аллергией является вакцина Pfizer. Отмечается, что перед прививкой все аллергики проходили в рамках исследование обследование, пишет cursorinfo.co.il.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.

Всего заявок подали 8102 израильтянина, однако 429 человек признали группой высокого риска, а потому вакцинация и некоторое время после нее проходили под пристальным наблюдением медиков. Как оказалось, аллергия проявилось только у 9 человек из этой группы. И все эти девять человек являются женщинами.

Также у шести человек наблюдалась легкая аллергия. Еще трое человек, к сожалению, получили анафилактическую реакцию, а потому им пришлось пройти курс лечения адреналином и антигистаминными лекарствами.

Другими словами, в большинстве случаев вакцина Pfizer оказалась безопасной даже для людей с сильной аллергией.

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