The Telegraph: Британская разведка провела переговоры с талибами 1.09.2021, 12:40

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Великобритания потребовала от «Талибана» гарантий.

Представители британской службы внешней разведки МИ-6 провели переговоры с боевиками радикального движения "Талибан" с целью получения гарантий того, что Афганистан не станет площадкой для террористов. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что на протяжении двух недель высокопоставленные сотрудники британской разведки проводили переговоры с талибами в посольстве Великобритании в Кабуле, а также в столице Катара Дохе.

Переговоры с членами "Талибана" провел специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану и руководитель Объединенного разведывательного комитета Британии Саймон Гасс.

Британцы хотели добиться от "Талибана" гарантий того, что Афганистан не будет использован в качестве базы для террористических атак на западные страны.

Как сообщалось ранее, все эвакуированные афганцы, которые сотрудничали с британскими военными и в Афганистане, в рамках операции Теплый прием смогут оставаться в Великобритании без каких-либо ограничений по времени.

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