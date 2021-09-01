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После Байдена Зеленский встретится с Илоном Маском и Джеффом Безосом

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  • 1.09.2021, 13:28
  • 1,990
После Байдена Зеленский встретится с Илоном Маском и Джеффом Безосом
Владимир Зеленский

В Калифорнии будут обсуждаться вопросы техногенного прорыва для Украины.

Спикер Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что во время официального визита в США Украины Владимир Зеленский встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon Джеффом Безосом.

“Уже после Байдена он [Зеленский] полетит в Калифорнию. Будет встречаться с Безосом и Маском, насколько я помню. Там такие вопросы… техногенного прорыва для Украины, участие в совместных проектах”, - сказал Арестович в интервью Роману Цимбалюку на YouTube.

Отметим, что Безос и Маск являются богатейшими людьми планеты, согласно рейтингу Forbes.

Сегодня президент США Джо Байден сегодня встретится с Зеленским. Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома. Переговоры запланированы на 21.00 по киевскому времени.

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