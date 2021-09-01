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Минимальная зарплата в Литве вырастет до 730 евро

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  • 1.09.2021, 15:24
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Минимальная зарплата в Литве вырастет до 730 евро

Cредняя начисленная заработная плата в балтийской стране составляла 1566 евро.

Министерство социальной защиты и труда Литвы хочет увеличить минимальную зарплату в Литве на 88 евро, то есть до 730 евро до вычета налогов.

Как пишет delfi, ранее предлагалось увеличить минимум на 61 евро (на 9,5%) до 703 евро.

Однако министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что минималка может увеличиться и больше. Вопрос повышения минималки внесен в повестку дня заседания правительства 1 сентября.

Если правительство одобрит такое решение, то в пятницу его передадут на обсуждение в Трехсторонний совет, а окончательное решение правительство примет в октябре вместе с бюджетом на 2022 год.

Сейчас минимальная заработная плата в Литве составляет 642 евро до уплаты налогов.

Трехсторонний совет, в который входят представители профсоюзов, работодателей и правительства, к единому решению по этому вопросу не пришел и представил правительству разные позиции.

Минфин и Центробанк Литвы предлагали увеличить минимальную заработную плату до 703 евро, профсоюзы - до 750 евро, а работодатели предлагали вообще не повышать минималку. По мнению работодателей пока неясно, какие последствия пандемия будет иметь для литовского бизнеса.

Тем не менее, минимальная зарплата в Литве будет повышена и предполагается, что на 88 евро. При этом согласно Трудовому кодексу Литвы, минимум могут платить только за неквалифицированную работу - уборщикам, грузчикам и т.п. профессиям.

Для сравнения: минимальная зарплата в Беларуси - 400 рублей, или около 135 евро.

В апреле-июне этого года средняя начисленная заработная плата в Литве составляла 1566 евро, в Эстонии – 1538 евро, в Латвии – 1237 евро.

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