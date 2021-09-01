У Гуцериева начались серьезные проблемы c китайскими инвесторами из-за санкций 5 1.09.2021, 17:25

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Михаил Гуцериев

Фото: ТАСС

Заморожен кредит на $580 миллионов.

Под угрозой амбициозный проект строительства Нежинского горно-обогатительного комбината, который гуцериевский «Славкалий» возводит на кредитные средства Китая под гарантию белорусского правительства. Как стало известно «Нашей Ниве», Китай в связи с санкциями заморозил осуществление следующих траншей кредита, а строительные компании уезжают с площадки.

С конца июня приостановлены строительные работы — по проекту освоено уже 820 миллионов долларов, но еще 580 зависли у китайской стороны. «Славкалий» летом не получил от нее ожидаемый транш в 103 миллиона после введения санкций.

Компания Михаила Гуцериева вместе с белорусскими государственными структурами пытается убедить китайцев в возможности решить проблему.

Сложился целый санкционный пасьянс: под запрет попал как сам Гуцериев, так и Беларусбанк, являющийся кредитным оператором, через которого китайские деньги попадают «Славкалию» — мелкие частные банки просто не подходят требованиям для «переваривания» многомиллионных транзакций.

Источники сообщают, что застройщики, перед которыми «Славкалий» имеет долги, уезжают с площадки.

«Нас собрали на совещание и вместо конкретики с оплатой за работу предложили брать кредиты самостоятельно и достраивать, мол, наш босс миллиардер, думаете, для него это деньги, он всё вернет, даже если китайцы не рассчитаются», — рассказал один из застройщиков.

По его словам, обещаниям веры нет, участники совещания восприняли это как сигнал к сворачиванию.

Напомним, разработка Нежинского месторождения — амбициозный проект Михаила Гуцериева, которому в свое время Лукашенко предлагал участвовать в приватизации «Беларуськалия». Но в итоге все переигралось и вышло иначе — в 2011-м государственные СМИ рапортовали, что «российский миллиардер вложит в экономику республики 1,5 миллиарда долларов для разработки Нежинского месторождения калия под Любанью».

По факту Гуцериев взял у китайцев кредит на 1,4 миллиарда долларов на строительство горно-обогатительного комбината под гарантии белорусского правительства.

Своих денег, по разным оценкам, он вложил от 250 до 600 миллионов долларов.

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