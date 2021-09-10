Сколько теряет Россия на поддержке режима Лукашенко 5 10.09.2021, 21:50

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Цифры впечатляют.

Россия вливает в Беларусь миллиарды долларов по разным каналам. ВВС посчитала общий объем дотаций за последние годы.

За 2020 год, который был для Беларуси не только пандемийным, но и протестным, госдолг страны увеличился на 29% по сравнению с предыдущим годом.

Основную долю в графике погашения долговых обязательств составляют кредиты России и Китая. То есть новые российские кредиты будут, скорее всего, направлены на погашение старого долга перед этими двумя странами.

Беларусь является для России крупнейшим государственным должником. По данным Всемирного банка, долг Беларуси перед Россией в конце 2019 года составлял 8,1 млрд долларов.

8 сентября стало известно, что в правительстве России обдумывают новые варианты поддержки Беларуси.

Минфин Беларуси также выпускает государственные облигации, которые торгуются на разных биржах, в том числе и на европейских.

В отсутствии доступа к иностранным рынкам и санкций Евросоюза в отношении новых выпусков белорусских облигаций правительство Беларуси будет и дальше полагаться на межгосударственные кредиты и может использовать доступ к российскому рынку капитала.

В мае стало известно, что для рефинансирования своего внешнего долга правительство Беларуси планирует также привлечь на Московской бирже 100 млрд российских рублей путем размещения облигаций.

Беларусь покупает у России газ по льготным ценам, а нефть и нефтепродукты с нулевыми пошлинами. Такие скрытые субсидии являются наиболее существенной частью финансовой поддержки Беларуси со стороны России.

При этом в последние годы, отмечают аналитики агентства S&P, объем энергетических субсидий сократился из-за налогового маневра в российском нефтяном секторе.

По данным аналитиков российского Института энергетики и финансов, в 2020 году российские энергетические субсидии упали до минимальных 0,9% ВВП из-за сокращения физических объемов поставок и падения мировых цен на нефть и природный газ. Но в 2021 году размер экспортных пошлин вернулся к 5,7% ВВП — за счет увеличения разницы в ценах на более дешевый российский газ для Беларуси и стоимости газа в Европе.

В результате объем энергетических субсидий для Беларуси в 2021 году составит 3,5 млрд долларов, отмечает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Всего с 2012 года энергетические субсидии для Беларуси превысили 50 млрд долларов.

С мая этого года оценивать объем энергетических субсидий, предоставленных Россией, будет сложно, потому что правительство Беларуси перестало публиковать данные по импорту и экспорту нефти, нефтепродуктов и природного газа. Кондратьев предполагает, что это связано с введенными США санкциями против белорусского энергетического сектора.

Финансовая поддержка России в последние годы снижается из-за уменьшения объема энергетических субсидий, отмечают аналитики S&P.

В условиях санкций и закрытых внешних рынков российские кредиты остаются одним из немногих источников внешнего финансирования Беларуси.

Для России кредит в 1,5 млрд долларов, который она выдает Беларуси, это некритичные деньги, полагает директор белорусского центра экономических исследований Катерина Борнукова.

С Борнуковой согласен российский экономист Евгений Гонтмахер. «Беларуси эти 1,5 млрд помогают закрыть многие дыры, которые появляются у Лукашенко. Для России это небольшие деньги», — говорит Гонтмахер.

Для России участие в интеграционных проектах с Беларусью и вся финансовая поддержка - это чистая политика, замечает экономист Евгений Гонтмахер, потому что для российской экономики белорусская не имеет значения. Беларусь не производит ничего такого, чего в России нет или нельзя выгоднее купить в других странах, говорит Гонтмахер.

Россия в лице Путина не заинтересована в том, чтобы Беларусь отдалилась от России, как это пытаются сделать Украина, Молдова, Грузия, поэтому Россия вынуждена вести переговоры, полагает экономист.

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