Главы дипломатий стран Веймарского треугольника обсудили ситуацию в Беларуси 10.09.2021, 22:44

фото: dw.com

Они обсуждали ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС.

В Веймаре прошла встреча глав дипломатий стран-членов Веймарского треугольника. Министры иностранных дел Польши, Германии и Франции обсудили, в частности, празднование 30-летия создания польско-немецко-французского формата сотрудничества, передает «Радио Польша».

Министры Збигнев Рау, Хейко Маас, Жан-Ив Ле Дриан также обсудили актуальные международные вопросы, включая ситуацию в Афганистане после захвата страны движением «Талибан».

Главы дипломатий Веймарского треугольника сочли крайне важным поддерживать гуманитарную помощь Евросоюза и сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы противодействовать дальнейшей дезинтеграции Афганистана и неконтролируемой волне миграции.

Предметом переговоров министров Веймарского треугольника стала также ситуация в Беларуси, в частности, кризис на границах с Польшей, Литвой и Латвией.

«Мы воспринимаем действия Минска как компонент гибридных действий, подкрепленных элементами дезинформации, и направленных на дестабилизацию ситуации на границе с ЕС. Европейская солидарность – важный вопрос перед лицом кризиса на границе с Беларусью», - констатировал в ходе встречи Збигнев Рау.

Главы МИД Польши, Германии и Франции также осудили репрессии белорусских властей против гражданского общества и независимых СМИ и выразили обеспокоенность ухудшением положения гражданского общества в России в виде, среди прочего, централизации власти и ликвидации оппозиционных структур.

В ходе обсуждения ситуации в Украине Збигнев Рау положительно оценил саммит «Крымской платформы» в Киеве и принятую по его итогам декларацию. Глава МИД Польши также призвал к принятию мер, направленных на глобализацию политики ЕС по непризнанию незаконной аннексии Крыма Россией.

Напомним, Веймарский треугольник был основан в Веймаре в августе 1991 года тогдашними министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции. Его создание было направлено на преодоление раскола Европы путем интеграции Польши в европейские и евроатлантические структуры. Эта цель была достигнута путем вступления Польши в НАТО и ЕС.

В настоящее время Веймарский треугольник является платформой для консультаций и разработки общих позиций Польши, Германии и Франции по важным вопросам европейской политики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».