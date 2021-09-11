Власти «поджали хвост» после публикации скандальной карикатуры о католиках 2 11.09.2021, 11:46

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Уполномоченный по делам религий и национальностей прислал письмо епископу Олегу Буткевичу.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси бискуп Олег Буткевич получил письмо от уполномоченного по делам религий и национальностей по поводу карикатуры, которую недавно опубликовала на обложке газета Миноблисполкома «Мінская праўда». В нем говорится, что эта публикация «не отражает официальную позицию государства в отношении Костела», сообщается на сайте Курии Витебской епархии.

Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак написал, что «такие публикации не способствуют поддержанию межконфессионального мира и согласия в стране». Отождествление автором личной оценки деятельности отдельных католических священников со всей Римско-католической церковью в Беларуси, по его словам, недопустимо.

Румак также сообщил, что Министерство информации письменно уведомило Минское областное унитарное предприятие «Информационное агентство «Минская правда» о недопустимости таких публикаций. Однако опубликованное изображение свастики, которое считается экстремистским в Беларуси, Мининформ, похоже, не посчитал нарушением.

7 сентября газета «Мінская праўда», которая принадлежит Миноблисполкому, выпустила номер с карикатурой на католических священников на обложке. Костел раскритиковал публикацию и высказал возмущение.

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