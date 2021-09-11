Популярный блогер рассказал о самых нелепых моделях советского автопрома 31 11.09.2021, 14:05

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На чем доводилось ездить гражданам страны, «перегонявшей Америку».

Сегодня будет интересный пост на давно задуманную мной тему — про безобразных уродцев, созданных советским автопромом. Что удивительно — даже фанаты совка, которые рассказывают сказки о бесплатных квартирах и самых натуральных в мире продуктах — обычно ни слова не пикают про советские машины — потому что даже для фанатов СССР очевидно, что они были настоящим хламом, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович.

Советские машины часто ломались, страшно выглядели, обладали маленькими и неуютными салонами и в целом заставляли своих хозяев чувствовать себя униженными на любом этапе — от покупки автомобиля до поездок на нем, ремонта и так далее. Но даже среди совкового автохлама вроде "москвичей" или "жигулей" был целый класс уж совсем жутких транспортных средств — которые считались убожеством даже по нищим советским меркам.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про уродцев советского автопрома.

01. «Ушастый» запорожец.

Из всех легковых автомобилей, сделанных в СССР, "Запорожцы" считались наиболее убогими — и такое мнение сложилось по вполне объективным причинам. Во-первых, "Запорожцы" абсолютно всех моделей и модификаций обладали микроскопическими салонами — в которые еле-еле помещались четыре взрослых человека, причем если ваш рост был выше 180 см — вероятнее всего вы будете упираться в потолок головой.

Во-вторых — любой "Запорожец" обладал крайне примитивными схемами всех узлов и в целом был низкокачественным автомобилем — плохо заводился, глох, часто ломался, был неудобен для использования, а его расположенный сзади двигатель во время езды ревел просто невероятно — подъезжающий "Зэпор" было слышно за несколько кварталов.

Собственно, "ушастым Запорожцем" назвалось сразу две модели этого чуда — ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 — первый выпускался с 1966 по 1972 годы, а второй — с 1971 по 1994. Отличия у моделей были незначительные, а свое прозвище эти "Запорожцы" получили за боковые воздухозаборники для охлаждения расположенного сзади двигателя. Выглядели эти "Запорожцы" как-то страшно и одновременно комично даже в ряду совковых машин — и поэтому владение ими считалось чем-то постыдным даже в позднем СССР, а в девяностые годы владельцы "Запорожцев" быстро стали героями анекдотов.

Что интересно — в совке для продажи этого хлама даже сочиняли отдельные рекламные слоганы, вроде "со вкусом подобранная обивка салона создают все условия для труда водителя и комфортного отдыха пассажиров".

02. «Горбатый» запорожец.

Еще более убогим, чем "ушастый", была предыдущая версия запорожца, который получил в народе меткое прозвище "горбатый". ЗАЗ-965 относился к классу микролитражных автомобилей — имел двигатель объемом 0,8 литра и мощностью в 30 лошадиных сил. Несмотря на микроскопические размеры, "горбатый" считался полноценным двухдверным седаном для четырех человек — хотя глядя на эту миниатюрную машинку, )называемую в народе также "ведром") — достаточно сложно представить, как они туда помещались.

Надо сказать, что на Западе примерно в те же годы тоже выпускались малолитражные автомобили (например, французской фирмы Ситроен) — но в большинстве своем они обладали изяществом и продуманным функционалом, тогда как "горбатый" был настоящим убожеством с глохнущим и умирающим в жаркую погоду двигателем — при подъеме даже на невысокую горку "горбатый" просто глох и помимо воли хозяина начинал катиться в обратном направлении.

Кроме того, этот "Запорожец" был попросту небезопасным — из-за микроскопических размеров дверные петли пришлось навесить с другой стороны — из-за чего возникал эффект "парусности", и при случайном открытии дверей на трассе автомобиль мог просто перевернуться. Я уж молчу о том, какие последствия для пассажиров могло иметь столкновение такого микроскопического "ведра" с препятствием даже на небольшой скорости — жизненно необходимого пустого пространства внутри попросту не оставалось.

03. СМЗ С3Д, «Инвалидка».

Скажу сразу, что сама идея создать специальный транспорт для людей с ограниченными возможностями — прекрасна, но вот реализация этой прекрасной идеи в случае с СМЗ С3Д получилась по-совковому ужасной.

Что интересно — у СМЗ С3Д была предыдущая модель под названием СМЗ С3А, которая выглядела намного изящнее и напоминала небольшой автомобиль от "Ситроен" — она засветилась, например, в фильме "Операция Ы" в качестве транспорта Труса, Балбеса и Бывалого. Смотрите, как симпатично выглядела старая модель в сравнении с новой:

Ну а новая модель получилась невероятно страшной и убогой, она была не шагом вперед, а шагом назад — и это проявлялось буквально во всем. Дефорсированный мотор мощностью всего в 12 лошадиных сил был крайне слаб для 500-килограммового автомобиля (без учета массы водителя и пассажиров). Машина крайне неторопливо разгонялась всего до 55 км/час, часто ломалась и быстро ржавела — что создавало хозяину такого автомобиля множество проблем. Я уже молчу про дизайн — на смену красивому дизайну первого поколения пришло страшное убожество, больше всего напоминающее старый, ржавый и мятый мусорный бак.

Сложно сказать, почему "инвалидку" так ухудшили в сравнении с предыдущей моделью, думаю тут сказалась банальная советская проблема — не было денег.

04. ГАЗ-69 «Козел».

В послевоенные годы в СССР, насмотревшись на удобные американские "Виллисы", поставленные в совок даром по Ленд-Лизу, решили создать свой "внедорожник" — но сделали это по-совковому убого. Что интересно — этому автомобилю хотели дать название "труженик" (и такое название даже было выгравировано на приборной панели первых экземпляров авто) — но в народе прижилось другое название — "козел".

Если говорить о "козле" в двух словах — то его можно охарактеризовать как "дубовый и ненадежный". "Дубовость" проявлялась во всем — аскетичный "военный" салон, примитивные узлы и схемы и так далее. Автомобиль часто ломался и требовал от своего хозяина знаний автомеханика, а также был весьма неустойчив на трассе. Комфорта от езды на "козле" не было никакой — на каждой кочке пассажиры подпрыгивали до потолка, плюс машина жрала очень много топлива.

Что интересно — "козел" до сих пор остается достаточно популярным автомобилем в среде поклонников ретро-автомобилей, особенно из числа фанатов СССР. И если из западные коллеги реставрируют изящные и красивые американские и европейские авто 1950-х, то совковые реставраторы восхищаются угрюмым, мрачным и топорным дизайном "козла" — вот это автопром был, все американцы нас боялись!

05. ЗАЗ-1102 «Таврия».

В последние годы издыхащего СССР совковый автопром вдруг решил реанимировать имидж "Запорожца" и разродился моделью "Таврия" с (как писали совковые буклеты) "модным ступенчатым силуэтом корпуса". Сама история этой попытки кстати весьма смешна и по-совковому показательна — машину придумали еще в семидесятые годы, сперев дизайн и идею с популярного "Ford Fiesta" — но вот запустить в производство сие чудо получилось только лишь в 1987 году. При этом, как сообщают газеты, "ставилась задача превзойти Форд Фиесту"! Догнать и перегнать, так сказать.

В итоге получился этакий дешевый вариант "ВАЗ девятка" — предела мечтаний кооператоров конца восьмидесятых, воспетый также в песне группы "Комбинация". Те, кто не мог себе позволить "девятку" — покупал "Таврию", стыдливо умалчивая о том, что это "тоже Запорожец".

"Таврия" была таким же убожеством, как и остальные совковые машины из списка — на машине было страшно разгоняться свыше 100 км/час, так как колеса начинали стучать, а двигатель ревел так, словно машина вот-вот пойдет на взлет к вершинам коммунизма. Ремни грм постоянно рвались, рвался тросик сцепления, электрика постоянно летела. Кроме того, автомобиль был жутко опасным — при лобовом столкновении даже на невысокой скорости крышка капота летела в салон и просто отрубала головы всем, кто в нем находился.

Но из всех автоуродцев советского автопрома чисто внешне "Таврия" была наименее страшной — просто ее выпустили не в то время. Уже через четыре года после того, как первая "Таврия" сошла с конвейера — совок развалился и в образовавшиеся на его месте независимые страны хлынул поток недорогих западных автомобилей, заставивший забыть о совковом автохламе навсегда.

Такие дела.

А в комментариях напишите, что вы думаете обо всем этом советском автопроме.

Сталкивались с ним? Доводилось ездить?

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