Байден, Обама и Клинтон приняли участие в церемонии памяти жертв терактов 3 11.09.2021, 19:54

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В США чтят память погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года.

Церемонию памяти погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года посетили президент США Джо Байден с супругой Джилл, а также бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон с женами, передает телеканал CBS.

По данным телеканала, Байден посетит все места, где в 2001 году упали самолеты, захваченные террористами, — церемонию в Нью-Йорке, где террористы протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра, в Вашингтоне, где один самолет врезался в здание Пентагона, и в Шанксвилле (Пенсильвания).

Ранее Байден в своем видеообращении призвал сограждан к единству в годовщину трагедии. «Единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом», — заявил президент. Он отметил, что единство включает в себя уважение и веру друг в друга.

11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила в США четыре пассажирских самолета. Два протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона, а еще один разбился у в Пенсильвании после того, как пассажиры и экипаж попытались обезвредить террористов. В результате терактов погибли 2977 человек. Ответственность за теракты взяла на себя «Аль-Каида».

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