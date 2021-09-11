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Операция «Жара»: Киберпартизаны взломали внутреннюю сеть департамента охраны

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  • 11.09.2021, 21:05
  • 2,286
Операция «Жара»: Киберпартизаны взломали внутреннюю сеть департамента охраны

Теперь в распоряжении Киберпартизан есть документы, базы данных и записи разговоров сотрудников.

Теперь в распоряжении движения «Супраціў» документы, базы данных и записи разговоров сотрудников департамента охраны.

«Документы и базы данных помогут нам в проведении акций и спецопераций. Готовимся к Фазе Х. Обращение к сотрудникам ДО: у нас есть ваши контакты, вам решать в какой момент выходить на взаимодействие с нами. Мы будем держать окно открытым до последнего, но условия будут уже другие», - пишут Киберпартиазны.

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