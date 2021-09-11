Операция «Жара»: Киберпартизаны взломали внутреннюю сеть департамента охраны 1 11.09.2021, 21:05

2,286

Теперь в распоряжении Киберпартизан есть документы, базы данных и записи разговоров сотрудников.

Теперь в распоряжении движения «Супраціў» документы, базы данных и записи разговоров сотрудников департамента охраны.

«Документы и базы данных помогут нам в проведении акций и спецопераций. Готовимся к Фазе Х. Обращение к сотрудникам ДО: у нас есть ваши контакты, вам решать в какой момент выходить на взаимодействие с нами. Мы будем держать окно открытым до последнего, но условия будут уже другие», - пишут Киберпартиазны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».