Операция «Жара»: Киберпартизаны взломали внутреннюю сеть департамента охраны

Операция «Жара»: Киберпартизаны взломали внутреннюю сеть департамента охраны1
- 11.09.2021, 21:05
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Теперь в распоряжении Киберпартизан есть документы, базы данных и записи разговоров сотрудников.
Теперь в распоряжении движения «Супраціў» документы, базы данных и записи разговоров сотрудников департамента охраны.
«Документы и базы данных помогут нам в проведении акций и спецопераций. Готовимся к Фазе Х. Обращение к сотрудникам ДО: у нас есть ваши контакты, вам решать в какой момент выходить на взаимодействие с нами. Мы будем держать окно открытым до последнего, но условия будут уже другие», - пишут Киберпартиазны.