Что на самом деле выиграет Россия, сбросив балласт в виде режима Лукашенко 13.09.2021, 7:44

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Узурпатор слишком дорого обходится восточному соседу.

Русская служба Би-би-си по открытым данным и заявлениям оценила финансовую зависимость режима Лукашенко от России.

За 2020 год, который был для Беларуси не только пандемийным, но и протестным, госдолг страны увеличился на 29% по сравнению с предыдущим годом. В конце прошлого года белорусские власти отчитывались о причинах: на рост повлияло не только ослабление белорусского рубля, но и сверхплановые заимствования. Таким образом власти создавали резерв для финансирования платежей по госдолгу в 2021 году.

По данным белорусского минфина, к началу августа 2021 года общий долг Беларуси - и внешний, и внутренний - достиг 57,4 млрд белорусских рублей (22,8 млрд долларов). К концу этого года Беларуси предстоит выплатить кредиторам около 1 млрд долларов.

Потери России от энергетических субсидий

Беларусь покупает у России газ по льготным ценам, а нефть и нефтепродукты с нулевыми пошлинами. Такие скрытые субсидии являются наиболее существенной частью финансовой поддержки Беларуси со стороны России.

При этом в последние годы, отмечают аналитики агентства S&P, объем энергетических субсидий сократился из-за налогового маневра в российском нефтяном секторе.

В 2018 году в России начали менять систему обложения налогами нефтяных компаний: с 2019 года в России постепенно снижаются экспортные пошлины на нефть, к 2024 году они должны дойти до нуля. Одновременно повышается налог на добычу полезных ископаемых.

Беларусь получала российскую нефть без экспортных пошлин. По мере обнуления пошлин страна фактически лишается скидок на российскую нефть. В 2024 году она будет получать ее по мировым ценам. Белорусский минфин оценивал потери от налогового маневра в 2019-2020 годах в 800 млн долларов.

В феврале 2020 года страны пошли на компромисс: Москва предложила Минску компенсировать часть потерь из-за налогового маневра за счет снижения премий (1-2 доллара за тонну), которые Беларусь платит российским нефтяным компаниям с 2007 года, так как для российских компаний поставки в Беларусь (по сравнению с Европой) менее привлекательны из-за небольших объемов и санкционных рисков.

По данным аналитиков российского Института энергетики и финансов, в 2020 году российские энергетические субсидии упали до минимальных 0,9% ВВП из-за сокращения физических объемов поставок и падения мировых цен на нефть и природный газ. Но в 2021 году размер экспортных пошлин вернулся к 5,7% ВВП - за счет увеличения разницы в ценах на более дешевый российский газ для Беларуси и стоимости газа в Европе.

В результате объем энергетических субсидий для Беларуси в 2021 году составит 3,5 млрд долларов, отмечает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Всего с 2012 года энергетические субсидии для Беларуси превысили 50 млрд долларов.

С мая этого года оценивать объем энергетических субсидий, предоставленных Россией, будет сложно, потому что правительство Беларуси перестало публиковать данные по импорту и экспорту нефти, нефтепродуктов и природного газа. Кондратьев предполагает, что это связано с введенными США санкциями против белорусского энергетического сектора.

Потери для российского бюджета

Финансовая поддержка России в последние годы снижается из-за уменьшения объема энергетических субсидий, отмечают аналитики S&P.

В условиях санкций и закрытых внешних рынков российские кредиты остаются одним из немногих источников внешнего финансирования Беларуси, считает Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест».

«Насколько они компенсируют ущерб от западных санкций, сказать сложно, учитывая, что санкции в полной мере пока не оценить, и точного понимания по объему кредитов от России мы не имеем», - говорит Полевой.

Для России кредит в 1,5 млрд долларов, который она выдает Беларуси, это некритичные деньги, полагает эксперт Центра экономических исследований BEROC (Киев) Катерина Борнукова. С Борнуковой согласен российский экономист Евгений Гонтмахер. «Беларуси эти 1,5 млрд помогают закрыть многие дыры, которые появляются у Лукашенко. Для России это небольшие деньги», - говорит Гонтмахер.

Однако в такой финансовой помощи есть большие риски для России, поскольку в мировом сообществе Александр Лукашенко является нелегитимным президентом, поясняет Гонтмахер. Экономист считает, что все экономические сделки, которые проводятся, формально нелегитимны.

«По факту это, конечно, невозвратные кредиты. Если в Беларуси будет смена власти, новое руководство Беларуси может сказать России и Евразийскому фонду: «Друзья, вы дали деньги нелегитимному президенту, мы их отдавать не будем». В этом очень большие риски для России. У нас, наверно, эти деньги уже считаются списанными», - говорит Гонтмахер.

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