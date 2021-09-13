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Давно известное медикам лекарство оказалось эффективным против коронавируса

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  • 13.09.2021, 13:29
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Давно известное медикам лекарство оказалось эффективным против коронавируса

Оно замедляет размножение вируса на 90%.

Ученые доказали, что пробенецид – популярное лекарство от подагры – в безопасных для человека дозах может подавлять размножение частиц коронавируса нового типа в культурах клеток человека. Результаты исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.

"[Пробенецид] действует на все респираторные РНК-вирусы, которые мы изучили, в том числе SARS-CoV-2, грипп и вирус RSV. Все эти патогены циркулируют по популяции в одно и то же время, и распространение вызываемых ими болезней можно подавить с помощью одного и того же лекарства", – считает один из исследователей, профессор Университета Джорджии Ральф Трипп.

Пробенецид – это популярное лекарство от подагры, врачи используют его на протяжении последних сорока лет. В отличие от лекарств от гепатита и лихорадки Эбола, его можно принимать не только в виде инъекций, но и орально.

Этот препарат снижает уровень активности гена OAT3, который играет важную роль в переработке мочевой кислоты и жизнедеятельности многих вирусов, в том числе возбудителей COVID-19 и гриппа. Американские биологи проверили, как добавление пробенецида в питательную среду с зараженными клетками повлияет на их жизнедеятельность.

Оказалось, что добавление лекарства от подагры в культуры клеток замедлило размножение коронавируса на 60-90%. Причем подобный эффект достигался в очень малых дозах. Аналогичных результатов ученые достигли в опытах с гриппом и вирусом RSV.

Также ученые проверили, как пробенецид повлияет на здоровье сирийских хомячков, столь же уязвимых для атак коронавируса, как и человек. Оказалось, что прием этого препарата до заражения в несколько раз снизил вероятность развития тяжелых форм COVID-19, а его введение в организм во время инфекции примерно на пять порядков уменьшило число вирусных частиц в легких животных.

Подобные результаты опытов, как считают исследователи, открывают дорогу для клинических испытаний этого средства в качестве лекарства и средства профилактики от респираторных инфекций. Кроме того, Трипп и его коллеги сейчас разрабатывают более эффективный аналог пробенецида, подавляющий активность гена OAT3 и при этом не имеющий побочных эффектов.

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