Ученые спрогнозировали дальнейшее течение пандемии COVID-19 13.09.2021, 16:24

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Другого варианта, кроме массовой иммунизации — естественным путем или с помощью вакцин — ученые не видят.

Пандемия коронавируса не закончится, пока COVID-19 не коснется практически всего населения Земли — такой неутешительный прогноз в понедельник опубликовал Bloomberg со ссылкой на ученых. По оценке экспертов, ожидать возвращения к нормальной жизни не стоит, пока человечество в целом либо не переболеет, либо не привьется. И это при благоприятном сценарии. При худшем развитии событий вакцины могут перестать действовать против новых штаммов, и тогда все начнется сначала — высокие волны заболеваемости, локдауны и срочная разработка новых вакцин, пишет The Bell.

Либо инфицированы, либо вакцинированы

Опрошенные Bloomberg ученые сходятся в том, что в ближайшие полгода окончания пандемии точно ждать не стоит. Локальные вспышки будут возникать то тут, то там — закрывая школы, переводя сотрудников из офисов на удаленку, переполняя больницы.

Очередной глобальной вспышки стоит ожидать осенью — зимой, считает Майкл Остерхолм, директор американского центра исследований инфекционных заболеваний и политики в Миннесотском университете и советник президента США. Эксперты полагают, что вирус не отступит, пока 90-95% населения Земли не приобретет иммунитет — переболев или привившись. При этом в популяции всегда будут оставаться уязвимые «карманы» в виде, например, новорожденных.

Пять хорошо задокументированных эпидемий гриппа за последние 130 лет дают некоторое представление о том, как может развиваться пандемия COVID-19, говорит Лоун Симонсен, эпидемиолог и профессор наук о здоровье в датском университете Роскилле. Самая продолжительная глобальная вспышка гриппа длилась 5 лет, и тогда мир за 2-3 года преодолел две-четыре волны этой инфекции. Коронавирус распространяется стремительнее — к концу второго года пандемии мир находится в середине третьей волны, и конца ей не видно, говорит эпидемиолог.

Однако вполне возможно, что COVID-19 не пойдет по пути других инфекций, отмечает Симонсен. Этот вирус более заразный и с учетом того, что число погибших уже превысило 4,6 млн человек, в два раза смертоноснее, чем любой грипп со времен «испанки».

Представление о том, что вирусы со временем автоматически становятся «мягче», чтобы избежать уничтожения популяции их носителей, ошибочно, подчеркивает эпидемиолог. Хотя новые мутации не всегда опаснее, чем их предшественники, пандемии со временем могут стать даже смертельнее, «поскольку вирус адаптируется к своему новому хозяину».

Вакцины могут перестать работать

Больше всего ученые опасаются, что появится штамм коронавируса, устойчивый к существующим вакцинам. «Мы надеемся, что этого не произойдет. Боже мой, нам бы пришлось начинать все с начала!» — говорит Симонсен. Однако некоторые эпидемиологи полагают, что SARS-CoV-2 может стать полностью устойчивым к вакцинам первого поколения. Исследование, проведенное в Японии, показывает, что потенциально опасные мутации, устойчивые к вакцинам, уже отмечаются.

В начале вспышки COVID-19 некоторые ученые полагали, что вакцины от него смогут обеспечивать долгосрочную защиту, как, например, вакцины от полиомиелита. Но то, с какой скоростью появляются новые штаммы, делает коронавирус больше похожим на грипп в этом плане. Это значит, что вакцинироваться от него, вероятно, придется каждый год, а вакцины будут обновляться с учетом того, какой штамм преобладает в данный момент.

Другой опасный сценарий развития событий — это появление нового вируса гриппа или другого коронавируса, передающегося от животных к людям.

Когда это закончится?

Другого варианта, кроме массовой иммунизации — естественным путем или с помощью вакцин — ученые не видят. «Без вакцинации человек подобен легкой добыче, потому что вирус будет широко распространяться и найдет почти всех этой осенью и зимой», — говорит Симонсен.

Сейчас, несмотря на хорошие показатели вакцинации, в некоторых странах, включая США, Великобританию, Россию и Израиль, заболеваемость держится на высоком уровне. Иммунизация помогает снизить процент тяжелых случаев и смертей, но рекордное количество заболевших означает, что вирус добрался до молодежи и других групп, которые остаются невакцинированными.

Во многих странах уровень вакцинации остается критически низким — например, в большинстве стран Африки вакцинированных не более 5%, в Индии с населением более 1,3 млрд человек — всего 26%.

Пандемия закончится в разное время в разных местах, как и предыдущие вспышки, говорит Эрика Чартерс, доцент кафедры истории медицины Оксфордского университета. И у каждой страны свой путь. Например, Дания и Сингапур, которым удалось избежать массой заболеваемости коронавирусом, уже движутся в «постпандемическое будущее», возвращаясь к нормальной жизни. США и Великобритания постепенно снимают ограничения, несмотря на то, что количество заболевших близко к рекордным. Китай, Гонконг и Новая Зеландия сохраняют локдаун, хотя там меньше инфицированных. Пандемия — это не только вопрос биологии, но и вопрос политики и общества, поэтому для всех стран она закончится в разное время, подытожила Чартерс. Но в любом случае пандемия не закончится завтра, или даже через несколько месяцев — и с этим придется смириться, предупреждают ученые.

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