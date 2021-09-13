Цена биткоина резко снизилась 1 13.09.2021, 18:24

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Стоимость первой криптовалюты за полчаса упала на 7%.

Сегодня, 13 сентября, биткоин за полчаса подешевел на 7% — в моменте его стоимость составляла $43,3 тыс. Это произошло после того, как представитель крупнейшей в США розничной сети Walmart опроверг сообщение о партнерском соглашении с Litecoin Foundation и приеме криптовалюты в качестве средства оплаты, передает РБК.

После появления новости о партнерстве Walmart и Litecoin Foundation стоимость биткоина за полчаса выросла до $46,8 тыс. После заявления компании Walmart о том, что эта информация не соответствует действительности котировки перешли к снижению. На 17:55 МСК биткоин торгуется на уровне $44 тыс. Капитализация первой криптовалюты снизилась до $828 млрд. За прошедшую неделю биткоин подешевел на 16%.

Днем 7 сентября курс биткоина обновил максимум с середины мая, достигнув отметки в $52,9 тыс. Цена актива превысила рубеж в $52 тыс. после того, как в Сальвадоре вступил в силу закон о легализации биткоина в качестве платежного средства, а власти страны сообщили о покупке 400 монет.

Вечером того же дня стоимость биткоина резко снизилась на 16%. В моменте цена первой криптовалюты достигала $42,8 тыс. В результате резкого падения котировок были ликвидированы позиции трейдеров на $3,5 млрд.

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