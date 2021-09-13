Завтра в Беларуси снова подорожает бензин 3 13.09.2021, 18:37

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Это 27-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 14 сентября в Беларуси максимальные розничные отпускные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 14 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 97 копеек, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 7 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 29 копеек, ДТ — 2 рубля 7 копеек.

Это 27-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 7 сентября: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

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