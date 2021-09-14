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Белорусы забрали из банков больше 50% валютных вкладов

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  • 14.09.2021, 9:31
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Белорусы забрали из банков больше 50% валютных вкладов

Отток валюты приближается к отметке в 4 миллиарда долларов.

Власти подбили статистику депозитного рынка за август. Отток валютных вкладов физлиц с исторического пика превысил 3,9 млрд USD, пишет banki24.by.

Чиновники публикуют данные о состоянии депозитов населения и организаций в двух разрезах — на 1-е число месяца и в среднем за период. Информация на 1-е число сильно подвержена календарным искажениям, особенно когда на первые дни месяца выпадают выходные. Поэтому далее мы будем использовать данные в среднем за август 2021 года.

Депозиты бывают рублевые и валютные. В первом случае средства в банках номинированы в белорусских рублях, во втором — в любых других валютах. Также по белорусской методике депозиты делятся на переводные и другие.

Переводные депозиты — это счета до востребования: карт-счета физлиц и расчетные счета предприятий. С этих счетов деньги практически в любой момент могут покинуть банк.

Другие депозиты — это вклады в их бытовом понимании. Это деньги, которые вкладчики приносят в банки на определенные сроки и под определенный процент и их чаще всего нельзя забрать досрочно.

Для депозитов в банковской системе Беларуси характерна высокая доля валютных инструментов. Особенно это заметно по вкладам физлиц. По итогам августа в «зайчиках» были номинированы только 32,2% вкладов (других депозитов) населения.

Соответственно, две трети составили валютные вклады граждан. В августе 2021-го рублевые вклады физлиц в банках достигли 4,668 млрд BYN. По этому инструменту уже 12 месяцев кряду нет позитивной динамики по сравнению с прошлым годом.

В августе 2020-го физлица хранили в банках 4,818 млрд BYN. Вклады (другие депозиты) физлиц в августе 2021 года составили 3,902 млрд USD. Вроде бы солидная сумма, но это лишь 49,8% от пикового значения, которое наблюдалось в октябре 2015 года. Т

о есть за прошедшее с тех пор время белорусы забрали с валютных вкладов больше половины денег (в пересчете на доллары). Непрерывный отток валюты с вкладов населения продолжается уже 19 месяцев подряд. За этот период остатки средств физлиц сократились на 2,308 млрд USD.

В текущем году представители Нацбанка упоминают на публике нарушение работы сберегательного процесса. Судя по статистике, на исходе лета кардинальных сдвигов в этом плане не произошло.

Сокращение остатков на вкладах физлиц с начала 2021 года составило 745 млн USD в эквиваленте. Пока повышение ставок по валютным депозитам слабо помогает от изъятия накоплений граждан из банков.

Видимо, банкам стоит предложить более привлекательные для вкладчиков инструменты сбережений.

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