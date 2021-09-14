Медики выяснили, являются ли глаза «воротами» для COVID-19 14.09.2021, 12:36

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фото: istock

Исследование провели индийские офтальмологи.

Последнее исследование показало, что глаза могут быть одним из путей, через которые COVID-19 попадает в наш организм. Но вероятность этого все-таки является небольшой, сообщает healthinfo.ua.

В журнале The Lancet ранее в этом году было опубликовано исследование по поводу того, что глаза могут быть входными и выходными воротами для вируса SARS-CoV-2. Хотя имеющаяся в распоряжении ученых данные свидетельствуют о низкой вероятности заражения через глаза, ученые полагают, что прямой контакт со слизистыми оболочками глаза может быть вероятным путем передачи. Значит, человек может заразиться коронавирусом, если вначале коснется пальцами загрязненной поверхности, а затем потрет глаза.

Более того, SARS-CoV-2 также может попасть в глаза воздушно-капельным путем после кашля или чихания находящегося рядом носителя вируса. Индийские офтальмологи проводят исследование, чтобы установить наличие коронавируса в различных частях глаз тех, кто уже скончался из-за этой инфекции. Для проведения исследования отобраны несколько глазных яблок. Работа поможет установить наличие коронавируса в роговице, зрительном нерве и сетчатке.

Глазные яблоки покойных будут подвержены различным молекулярным тестам для обнаружения присутствия коронавируса, а также для поиска разного рода генетических свидетельств. Тем более, что у ученых до сих пор нет доказательств, подтверждающих какую-либо прямую связь между коронавирусом и слепотой. Правда, в связи с COVID-19 сообщалось о случаях конъюнктивита, но он не приводит к потере зрения.

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