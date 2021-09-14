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В сети биткоина прошла транзакция на $2 млрд с комиссией в $0,78

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  • 14.09.2021, 18:06
  • 4,082
В сети биткоина прошла транзакция на $2 млрд с комиссией в $0,78

Ночью 14 сентября с неизвестного адреса был совершен перевод 44,6 тыс. биткоинов.

В ночь на 14 сентября в сети биткоина прошла транзакция на сумму более $2 млрд и комиссией в $0,78. Перевод 44,6 тыс. биткоинов был осуществлен с одного неизвестного адреса на другой неизвестный адрес. По данным сервиса BitInfoCharts, 14 сентября средняя комиссия за перевод в сети биткоина составляет 0,000057 BTC ($2,6).

Размер комиссий в сети биткоина зависит от загруженности блокчейна. Чем меньше число транзакций, необходимых для исполнения, тем дешевле обходится их проведение, передает РБК.

В начале сентября с крупнейшей в мире по объемам торгов криптовалютной биржи Binance одной транзакцией вывели внутренние токены торговой платформы Binance Coin общей стоимостью $100 млн. 200 тыс. токенов BNB были переведены на неизвестный адрес, комиссия за перевод составила $0,038.

В июле с биржи Binance перевели 600 тыс. Ethereum ($1,28 млрд по курсу на момент транзакции) на неизвестный кошелек. Комиссия, которая была уплачена при переводе, составила $0,61.

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