Все дороги в России предложили сделать платными 10 14.09.2021, 21:12

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иллюстрационное фото

Идея созрела с начала у Минтранса РФ, а затем - у помощника президента РФ.

Все дороги в России со временем могут стать платными в связи с переходом на электротранспорт и газовые авто. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил во вторник помощник президента РФ Игорь Левитин.

Выступая на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» он напомнил, что сейчас содержание автомобильных дорог оплачивается за счет средств дорожных фондов, которые наполняются в том числе за счет акцизов на топливо.

«Если мы перейдем на альтернативные виды топлива, что будет с дорожным фондом и как нам дальше быть?» - задался вопросом Левитин.

Сейчас «у газа и у электричества нет акциза», констатировал он, и нужно либо его вводить, либо задумываться о радикальной реформе платежей за пользование дорогами.

«Речь идет о формате покилометровых платежей, когда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан. Человек, который имеет автомобиль, уже будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте», - пояснил Левитин. По его словам, задуматься о такой реформе может весь мир.

Идея полностью платного проезда по автодорогам созрела в Минтрансе еще в прошлом году.

В долгосрочной стратегии развития транспорта, разработанной в сентябре прошлого года, ведомство предложило сделать упор на принцип «пользователь платит» и поэтапно перевести на него все дороги в стране: к 2025 году - трассы регионального значения, а к 2035-му - и дорожную сеть городских агломераций.

Это, по задумке Минтранса, поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением. В частности, сократится использование гражданами автомобилей, вместо которых, согласно стратегии, люди будут активнее использовать велосипеды и самокаты (немоторизованные виды транспорта).

Кроме того, механизм будет «стимулировать использования транспорта общего пользования», который благодаря сборам с автомобилистов можно будет сделать бесплатным, считает Минтранс. Это, согласно стратегии, также произойдет к 2035 году.

Ранее Минтранс предлагал ввести плату за проезд по дорогам общего пользования, включая въезд в города. Эту идею поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, а депутаты рассматривали соответствующий законопроект в 2016 году. Но инициатива вызвала волну критики и была отвергнута правовым управлением Госдумы, где заявили, что местные власти получат «неопределенные по объему» полномочия.

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