Apple презентовала новые iPhone, iPad и часы 1 14.09.2021, 21:26

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На ежегодной презентации новинок Apple представила четыре модели iPhone.

Во вторник, 14 сентября, американская корпорация] Apple представила свои новинки (мероприятие транслировалось онлайн). Первыми компания показала новые планшеты iPad и iPad mini. iPad работает на процессоре A13 Bionic и имеет сверширокоугольную камеру разрешением 12 мегапикселей. Поддерживает многозадачность. iPad mini также поддерживает работу в сетях мобильной связи пятого поколения (5G), имеет камеру разрешением также 12 мегапикселей, а также процессор Apple A15 Bionic, который, как заявляет производители, на 80% быстрее предыдущих моделей. Стоимость устройства начинается от $499, а iPad — от 329$. Обе новинки поступят в продажу в 28 странах 24 сентября.

Следом Apple представила новую линейку своих «умных» часов Apple Watch 7 серии. Модель имеет новые цвета и дизайн, из-за чего размер дисплея стал больше: 41х45 мм. Часы получили более компактное расположение компонентов, а также увеличенную батарею, благодаря чему они заряжаются быстрее, чем предыдущие модели. Также появились новые функции для велосипедистов, они позволяют автоматически приостанавливать и возобновлять время тренировки. В случае падении с велосипеда, Apple Watch определит серьезность падения. Появилась клавиатура и новый циферблат. Часы должны поступить в продажу позже этой осенью. Стоимость составит от $399.

Наконец, производитель показал линейку новые iPhone 13 и iPhone 13 mini. Смартфоны оснащены чипами Apple А15 Bionic и имеют более емкие аккумуляторы, по сравнению с предыдущими моделями. Время работы батареи iPhone 13 mini в 1,5 раза больше, чем у предыдущей модели, у Phone 13 — в 2,5 больше.

Камеры iPhone получили улучшенный автофокус и портретный режим для видеосъемки. Также они получили улучшенную ультраширокоугольную камеру, что позволит сделать объектив светосильнее. iPhone 13 и iPhone 13 mini имеют обновленную форму камер. Фронтальная камера была переделана, что позволило увеличить экран на 20%. Объективы на задней панели теперь расположены по диагонали.

Все новые модели смартфонов имеют наиболее высокую степень защиты от воды и пыли IP68, которая предполагает, что устройство можно погружать на глубину более 1 м более чем на 30 минут. Стоимость iPhone 13 mini составит от $699, iPhone 13 — от $799.

Apple также представила iPhone 13 Pro. Как и iPhone 13, смартфон работает на шестиядерном чипе Apple A15. Он также получил обновленный дизайн фронтальной панели с уменьшенным вырезом под фронтальную камеру и сенсоры FaceID. Базовый iPhone 13 Pro получил экран с диагональю 6,1 дюйма, Pro Max — 6,7 дюйма. Экран телефона поддерживает обновление частоты 120 герц и выполнен по технологии Super Retina XDR с пиковой яркостью 1000 нит. Ранние смартфоны Apple поддерживали частоту до 60 герц.

Система камер состоит из основного модуля с увеличенной светосилой, телефотомодуля с трехкратным приближением и сверхширокоугольного модуля, способного фокусировать на расстоянии два сантиметра.

Время работы от одного заряда выросло до 2,5 часов в сравнении с прошлым поколением. По словам Apple, это возможно благодаря увеличению батареи и более эффективному чипу.

Стоимость iPhone 13 Pro составляет 1000 долларов, а Pro Max — 1100 долларов. Вместе с тем, на рынке появится версия с одним терабайтом памяти.

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