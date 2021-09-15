Нам остался заключительный и решающий шаг — забастовка
- 15.09.2021, 7:53
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Сейчас, как никогда, можно все изменить.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение одного из участников минских протестных чатов:
— Мы подарили режиму долгие годы своей жизни, здоровья и сил и не намерены более терпеть нелегитимного и его цепных псов, пишет участник минского чата.
Положим конец правлению Крысиного короля!
Уважаемые друзья единомышленники, обращаемся ко всем рабочим коллективам!
Сейчас нам остался заключительный и решающий шаг — забастовка.
Ждать нельзя!
Друзья, сейчас как никогда можно все изменить. Остался буквально один шаг до свободы, и мы — граждане, рабочие, врачи, спортсмены, артисты, педагоги, студенты, и журналисты, и особенно предприниматели и бизнес-сообщества — все, кто так или иначе содержат ненавистный нам режим — мы можем вместе уничтожить диктатора и его подельников.
Все в наших руках!