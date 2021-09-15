Шпица Лукашенко загрызла немецкая овчарка?43
- 15.09.2021, 11:54
- 16,666
На учениях «Запад 2021» склад с боеприпасами охранял караул со служебными собаками.
Необычную новость о маневрах «Запад 2021» сообщил один из участников чата в телеграм-канале «Брест 97%»:
— Шпица Лукашенко загрызла служебная собака (немецкая овчарка).
Во время посещения Усатым учений в воскресенье, он, как всегда, прихватил с собой собачонку мелкую. Она разгуливала, где хотела.
Недалеко от места съемок развернули палатку (склад с боеприпасами), который охранял караул со служебными собаками (кинологов привлекли для тренировки (показухи).
На моих глазах огромная собака загрызла шпица, который подошел к складу. Писк стоял дикий. Когда солдат смог отдернуть овчарку, шпиц подергался немного и обмяк. Все в шоке.
К часовому (срочнику) подошли двое молодчиков в серой форме (скорее всего из службы безопасности), через 30 секунд прибежал начальник караула. Общались не долго, через минут 10 возле склада уже никого не было.
В итоге начальника Кинологического центра увольняют, первому заму. неполное служебное, начальника караула увольняют с военной службы.
Я конечно понимаю, что собачонку эту жалко, но при чем тут командиры! Выходит, что для «вождя» жизнь собаки важнее человеческих судеб?