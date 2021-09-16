США, Великобритания и Австралия создали оборонный союз AUKUS 16.09.2021, 7:34

фото: EPA

Новый союз поможет защитить интересы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового союза в области безопасности AUKUS, сообщает BBC.

«Хотя партнерство Австралии, Великобритании и США — AUKUS — звучит странно со всеми этими аббревиатурами, но это хорошо. Наши страны обновят и укрепят нашу общую способность противостоять угрозам XXI века так же, как мы это делали в ХХ веке: вместе», — заявил Байден.

Он отметил, что странами необходимо обладать самыми современными возможностями для борьбы с растущими угрозами.

Лидеры трех стран сообщили, что новый союз поможет защитить интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки.

«AUKUS — партнерство, в котором наши технологии, наши ученые, наша промышленность, наши силы обороны работают вместе, чтобы создать более безопасный регион, который в конечном итоге принесет пользу всем», — заявил премьер-министр Австралии Моррисон.

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