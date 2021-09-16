Прикорытники в нокдауне 16.09.2021, 7:44

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Фото: kp.by

Как окружение узурпатора попадало в скандалы.

Udf.by вспоминает, как ближайшее окружение Лукашенко попадало в скандалы

Эйсмонт: сливы, попала в санкционные списки, не комментирует новые записи

Сокрушительный удар по имиджу пресс-секретаря Лукашенко был нанесен осенью прошлого года, когда в сети появились записи ее разговоров. Сначала – с Дмитрием Басковым, с которым они обсуждали, как поедут срезать бело-красно-белые ленточки по дворам и стоит ли брать с собой «Массандру». Эта информация шокировала общество.

Далее появилась запись разговора с помощником Лукашенко по общим вопросам Олегом Латышенком. В нем сообщалось о болезни коронавирусом руководителя администрации Лукашенко Игоря Сергеенко, который несмотря на это, участвовал в совещании.

Вероятно, после такого нокдауна Наталья Эйсмонт долго не могла прийти в себя. С октября по март он появлялась в публичном поле всего несколько раз. Весной власти попытались обелить ее репутацию.

В показанном фильме по ОНТ утверждалось, что телефонные разговоры Эйсмонт были инсценировкой и специально были слиты для поимки шпиона в КГБ.

Постепенно пресс-секретарь стала возвращаться к прежней публичной активности, но летом ее ждали новые удары. В дополнение к санкциям ЕС она попала в черный список США.

Дальше стало еще хуже. Благодаря хакерам, в сети вновь стали появляться записи телефонных разговоров с женщиной, чей голос очень похож на голос Эйсмонт – выложили ее общение с мужчиной, чей голос очень похож на голос руководителя минского ОМОНа Дмитрия Балабы.

Эйсмонт никак не прокомментировала публикацию этих записей. Не заявляет об инсценировке и КГБ. Лишь Лукашенко констатировал, что некие враги «бьют» по его пресс-секретарю.

Латышенок: раскрыта информация о его квартирах

В августе 2020 года помощник Лукашенко по общим вопросам, видимо по инициативе шефа, вышел к протестующим, пришедшим ко Дворцу Независимости.

С тех пор на помощника узурпатора стали больше обращать внимания (этому способствовала и запись разговора с Эйсмонт), соответственно и критиковать в сети.

А недавно на Youtube появилось расследование, которое стало возможным благодаря тому, что хакеры взломали базу данных государственного реестра недвижимого имущества.

Сообщается, что компания бизнесмена Анатолия Тернавского выкупила и подарила Латышенку двухкомнатную квартиру в дипломатском доме, которым владеет управделами диктатора. Якобы цена такой квартиры составляет около 250 тысяч долларов.

Латышенка обвиняют в том, что оформление квартиры он не указал в налоговой декларации. Сообщается, что у него уже три квартиры.

Лукашенко же обвиняют в коррупции: вряд ли квартиру его помощнику подарили просто так.

Никто из названных лиц расследование не прокомментировал.

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