Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип

16.09.2021, 7:54

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Владимир Халип

Сегодня мы уже в иной реальности.

Темной сентябрьской ночью где-то под Брестом высадился десант. Нет, не рейнджеры, не моджахеды и даже не марсиане решили нарушить мирный сон страны. Это казахи вот таким своеобразным путем к нам пожаловали в гости. А вслед за ними и вместе с ними, понятное дело, хлынули и псковские, и прочие десантники, политработники и тыловики из гарнизонов, щедрой рукой разбросанных где-то российской глубинке.

И случилось все это не потому, что кто-то где-то подумал: ученья идут. А просто по той причине, что уже до Кремля докатились слухи о внезапном вторжении коварного врага. И оказалось после компетентной проверки всех данных в ведомстве товарища Шойгу, что виртуальная и гордая Республика Полесье просто истекает кровью в неравной борьбе с превосходящими силами вооруженного до зубов противника. Ну как тут было не поспешить на помощь потенциальному союзнику? Версия вроде бы новая, креативная. А дальше все по известной старой схеме: вперед, на Брест, можем повторить!

Вот так внезапно вторглась в мирную жизнь какого-то условно-штабного Полесья совершенно новая реальность. Потому что не спится неугомонным соседям на дальнем и ближнем направлении. Завидуют процветающей республике. И вполне понятно, почему в минувшее воскресенье, в один из решающих моментов стратегических учений «Запад-2021», повелитель всех здешних войск и прочих силовых структур оказался в самой гуще событий – на Обуз-Лесновском полигоне. Войска продемонстрировали невероятную мощь и решительность. Естественно, враг был вдребезги разбит. Кто бы сомневался! А Республика Полесье снова обрела счастливую жизнь и продолжила светлый праздник дожинок, так внезапно прерванный вторжением.

В процессе непростого возвращения из выдуманной, но победоносной войны пришлось уделить частицу драгоценного времени журналистам, допущенным при строгом отборе в зону боевых действий. Мир должен знать, кому и в этот раз обязан. И хотя времени было в обрез, а впереди ждал еще и Душанбе, пришлось всем прогрессивным людям объяснить подробно и обстоятельно, что произошло и могло еще случиться в эти решающие дни.

Фон для столь ответственного выхода был вполне удачный – скопление разнообразной техники, стянутой воедино по такому случаю. Каждый должен был понимать, что вся эта армада может в одно мгновение сорваться с места. И все стереть на своем пути. По сути, это стальной щит, которым союзники прикрыли мирную жизнь своих стран. А потому и прыгают тут по ночам всякие настырные десантники. Вроде бы не здешние. Временно пришедшие. Но под любым предлогом пытающиеся как-то зацепиться. И если повезет, укорениться.

Это к исходу учений «Запад-2017» главной интригой оставалась проблема российского контингента – уйдут войска или останутся? А сейчас вроде бы совсем отпал такой вопрос. Откровенное вторжение? Да что вы! Только учебный центр, только совместная охрана воздушного пространства, только боевое братство в больших масштабах. И нечего соваться к нам с подобными вопросами. Тем более, с сопредельной стороны.

И без всяких церемоний обрушил он свой сокрушающий гнев на головы всевозможных натовцев и прочих недоброжелателей. «Хотите жить мирно – приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем». Что это, если не ультиматум?

По западным странам прокатилась волна неподдельного ужаса. До чего свиреп! А что будет, если и в самом деле «с ними никто разговаривать не будет»? За ним же вон какая силища стоит. И если продолжится этот неукротимый гнев, как тогда жить бедной старой Европе?

Стратегические учения, да еще с Россией и прочими восточными партнерами, – это всегда грозно и очень эффектно. До 200 тысяч человек привлечено на эти маневры. До 760 единиц боевой техники, в том числе 240 орудий и систем залпового огня. Какая силища, какой весомый аргумент в затянувшемся споре с Западом о построении безопасного мира. И какие грандиозные планы на будущее – перекрыть зенитно-ракетными комплексами С-400 вдобавок к западному периметру еще и южную границу, а потом выкляньчить у той же России, если повезет, игрушку поновее. Тот самый С-500. Понятное дело, не за так. До миллиарда долларов режим намерен в перспективе потратить на вооружение. Богатая страна!

Маневры – зрелище эффектное. И нынешние, и даже довоенные. Старые киноленты сохранили впечатляющий образ этих баталий. Столь же грозных и победоносных. Командармы и комкоры склоняются над картами. Еще никто не расстрелян и даже не отправлен на лесоповал. Условные сражения всерьез, почти как на войне. Залпы орудий. Море огня. Танковая лавина. Все тогда было четко и бесспорно. Красная Армия всех сильней. Воевать будем только на чужой территории. А потом на третий день войны, уже настоящей, был сдан Вильнюс, а на седьмой – Минск. Бои на подступах к Москве. Но зачем ворошить прошлое? Сегодня мы уже в иной реальности.

Броня крепка и танки наши быстры. И наши люди мужества полны. Контрудар союзных войск неотвратим и страшен. Условный противник начисто разгромлен. Стальной щит могуч и непробиваем.

И медный таз почти не виден.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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