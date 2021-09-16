Что происходит в детских поликлиниках Беларуси? 12 16.09.2021, 8:28

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Дети болеют, а врачей не хватает.

С началом ученого года в интернете стали появляться фото из детских поликлиник — на снимках длинные очереди, в которых стоят ребята и их родители. Zerkalo.io попыталось узнать, что происходит.

Чтобы понять, есть ли проблема и в чем она состоит, журналисты разместили объявление, в котором поинтересовались у читателей, приходилось ли им с детьми в последнее время стоять в длинных очередях в поликлиниках. В ответ получили более двух десятков сообщений. Исходя из ситуаций, что описывали собеседники, журналисты выделили три причины появления таких очередей.

Причина № 1 — болезни

У Марины (имя изменено) двое детей. Один — еще малыш, второй ходит в детский сад. Оба наблюдаются в детской поликлинике № 1 Минска. У педиатра, не скрывает мама, они с ребятами бывают часто. Обычно «в очереди к доктору стоит два-три человека», но количество юных пациентов 13 сентября минчанку удивило. Родители многих, говорит, даже переживали, что не успеют попасть на прием.

У Марины такого опасения не было: они с ребенком шли по записи. Записывалась мама еще 6 сентября. «Ближайшее свободное время, — сказали ей тогда в регистратуре, — следующий понедельник».

— Как и в прошлом году, к сентябрю нам нужна была справка в сад, поэтому мы стояли в очереди для нетемпературящих. Тут находились те, кто как и мы, например, пришел за документом о состоянии здоровья, или, допустим, чтобы закрыть больничный, — описывает ситуацию собеседница. — Во время приема врач обмолвилась, что у нее сегодня несколько десятков пациентов, которые пришли в поликлинику, и столько же ждет ее дома на вызовах. Я обратила внимание на крыло, где находились температурящие, там тоже, казалось, все забито. Кстати, в нашей группе в саду сегодня из 17 детей было всего три человека. У остальных, пишут в чате родители, — температура, кашель.

О том, что сейчас период, когда дети болеют, рассказывает и еще одна наша читательница из Минска. Ее ребенок наблюдается в детской поликлинике № 13. У малыша температура. Родные вызвали ему врача.

— Доктор пришла поздно вечером, сказала: очень много вызовов. Во вторник — 50, в понедельник — 40. Почти у всех детей, говорит, кашель и высокая температура, — передает ту беседу мама.

А вот, например, атмосфера в детской поликлинике № 2 в Борисове.

— Это фото моей подруги. У моего же ребенка была температура, и я вызывала врача на дом, — написала нам читательница из Борисова.

Причина № 2 — плановый медосмотр в школу и сад

По словам читателей, появление очередей также связано с плановым медосмотром, который в сентябре проходят дети школьного и дошкольного возраста. За справкой ребенку в сад отправился и Сергей, дети которого относятся к детской поликлинике № 16 Минска.

— Раньше справку в сад о состоянии здоровья ребенка мы предоставляли ко дню рождения. В этот раз воспитательница попросила принести документ в сентябре. Сказала, это необходимо для того, чтобы понимать, к какой группе здоровья относить ребенка, — вводит в курс дела Сергей. — Старший ребенок у меня учится в школе. В отличие от младшего, ей еще в 2020-м нужно было предоставлять данные о здоровье к 1 сентября. Соответственно с ней мы ходили в поликлинику еще в августе. Тогда таких очередей не было.

По словам Сергея, за справкой младшему ребенку в сад он ходил 10 и 13 сентября, но из поликлиники ушел с пустыми руками.

— 10-го, как только мы подошли, вышел участковый педиатр, сказал: «Людей я сегодня больше не принимаю», смысла там стоять не было. 13-го была похожая ситуация. Мы подошли, впереди находилось около 20 детей. Это и школьники, и детсадовцы. Меня предупредили: врач уже сообщал, что на сегодня все. В итоге мы записались на прием в конце сентября, — обрисовывает ситуацию собеседник и делится наблюдениями. — В прошлом году, насколько я помню, у нас принимало пять или шесть педиатров. Сейчас я специально обратил внимание на график приема — на смене только три специалиста.

Причина № 3 — не хватает врачей

Наталья (имя изменено) обслуживается в больнице в Ратомке. По словам женщины, там только один педиатр, время приема которого с 8.30 до 11.30. Сейчас из-за того, что «кто-то болеет, а кому-то нужна справка в школу», пациентам, говорит читательница, приходится часами ждать приема, а врачу, чтобы все успевать, задерживаться на работе.

— В школе у моего ребенка справки о состоянии здоровья просят приносить ко дню рождения, но, так как он у меня сентябрьский, документ нужен сейчас, — описывает ситуацию собеседница. — Сегодня мы пришли на прием к 9 утра, а в кабинет попали только около 13.00. Когда общалась под дверью с родителями, некоторые рассказывали, что пришли к 6 утра.

Об очередях в поликлинику рассказывает и светлогорское издание «Ранак». По информации читателей, которую проводит газета, чтобы попасть на прием, некоторым горожанам пришлось стоять в очереди пять часов. Среди причин возникшей проблемы журналисты называют нехватку врачей. В ЦРБ признают: кадровый дефицит в учреждении сохраняется, и сообщают: проблему озвучили на областном уровне «с принятием мер». Кроме того, отмечают, с 1 августа в детской поликлинике работают два молодых врача-педиатра.

P.S.

В некоторых родительских пабликах стали писать, что очереди в поликлиниках возникли из-за того, что в школах усилили контроль посещаемости. Якобы за каждый пропущенный день детям теперь нужно либо предъявлять справку от врача, либо приносить заявление от родителей на имя директора. Другие пропуски, как сообщали читатели, будут считаться пропусками без уважительной причины. Ранее, как опять же говорят читатели, можно было пропустить три дня — по заявлению родителей и без всяких справок из поликлиники.

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