Большие проблемы малого бизнеса 4 Сергей Балыкин

16.09.2021, 8:41

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Сергей Балыкин

Белорусским предпринимателям придется покинуть рынок?

Напомним, что намедни в сети Интернет появился проект изменений в Налоговый кодекс, который белорусские чиновники предполагают ввести с 1 января 2022 года. В основном эти изменения должны затронуть малый бизнес.

Авторы законопроекта предлагают отказаться от единого налога с индивидуальных предпринимателей и перевести их на общую систему налогообложения. Тем самым ипешники будут платить подоходный налог по ставке 16 процентов. Казалось бы, справедливо… Попробуем, однако, разобраться в возможных последствиях подобных решений и возразить фискальным апологетам по существу.

Единый налог с ИП регулярно подвергается атаке со стороны разного рода контролеров и самый главный аргумент в его защиту прост. Уплачивая единый налог ипешники единовременно и авансом исполняют свои налоговые обязательств перед государством самым простым и понятным способом. Причем способ это прост и понятен не только для самих предпринимателей, но и для представителей фискальных органов. Сделать ошибку при его исчислении сложно, а уклониться – еще сложнее. А вот проконтролировать уплату единого налога – проще простого.

Если же единый налог принудительно заменят общей системой налогообложения, то это отнюдь не означает, что малый бизнес станет больше платить налогов. С большей вероятностью он уйдет в тень или вовсе свернет свою деятельность. А проконтролировать пресловутых «вшивых блох» очень сложно в силу их многочисленности и небольшого объема оборота.

Также планируют запретить индивидуальным предпринимателям использовать упрощенную систему налогообложения, а для юридических лиц упрощенную систему налогообложения хотят максимально ограничить. На сегодняшний день упрощенной формой налогообложения могут пользоваться индивидуальные предприниматели, юридические лица с численностью работников до 50, а в некоторых случаях – до 100 человек. Если Налоговый кодекс в такой редакции примут, то пользоваться упрощенной системой налогообложения смогут только микроорганизации – юридические лица с численностью работников до 15 человек.

Чиновники очевидно рассчитывают что сократив «упрощенку» государство получит дополнительные налоговые поступления. Однако упрощенная система налогообложения – это отнюдь не низкие налоги. Это замена нескольких налогов единым платежом, исчисляемым от выручки.

Основное достоинство упрощенной системы налогообложения не в том, что налоги низкие, а в том, что считать его просто, не нужно вести множество книг и регистров, не нужен квалифицированный бухгалтер. Сложно сделать ошибку и совершить какое-то нарушение; его уплату также просто контролировать.

Если мы убираем индивидуальных предпринимателей, убираем малые организации, и оставляем упрощенную систему налогообложения только для микроорганизаций, то мы убираем значительный пласт налогоплательщиков, причем не самых больших и не самых квалифицированных налогоплательщиков. Следовательно, они будут либо уходить с рынка, либо они будут совершать ошибки, либо будут уходить в тень – в любом случае для экономики в этом нет ничего хорошего.

Конечно, государство получит дополнительные штрафы, но вместе с тем – это дополнительная нагрузка на субъекты хозяйствования и на само государство: необходимо содержать целый штат контролеров. Уход в теневую экономику – это потери для легальной экономики. А уход бизнеса с рынка, сокращение количества субъектов хозяйствования – это сокращение количества налогоплательщиков, нанимателей и работников.

Да и сама идея сделать из малого бизнеса доноров бюджета выглядит довольно абсурдно. По последним данным мы видим, что только 10 крупных налогоплательщиков формируют треть бюджета города Минска.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, удельный вес поступлений в бюджет субъектов малого предпринимательства Республики Беларусь составляет около трети. Если же взять собственно индивидуальных предпринимателей, то их вклад в наполнение бюджета чуть более трех процентов.

Так что как ни крути, а больших денег у малого бизнеса нет. Малый бизнес – это не про богатство, это скорее социальный институт: если человек создал рабочее место для себя, то он уже заслуживает всяческого поощрения: он сам за собственный счет реализовал свое право на труд и избавил государство от необходимости себя содержать. Если же он создал несколько дополнительных рабочих мест (для членов своей семьи, для знакомых), то он почти герой.

Люди создают некое благосостояние для самих себя, создают некую общественную стабильность, формируют средний класс – и при этом ничего не просят у государства, кроме одного: оставить их в покое. Проблема решается очень просто: не трогать их, не пытаться доить и не пытаться разорять. Но почему-то такое простое и легкое решение до сих не реализовано в белорусском государстве.

Сергей Балыкин, econews.by

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