В Грузии накануне выборов разгорелся «пленочный» скандал 16.09.2021, 9:49

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СМИ пишут, что спецслужбы страны прослушивали священнослужителей.

Сразу несколько СМИ в Грузии сообщили, что спецслужбы страны прослушивали более 100 священнослужителей, сделав тысячи скрытых записей, которые потом попали в интернет. Кроме того, прослушивали якобы и иностранных дипломатов. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что такие сообщения СМИ ㅡ заговор против государства и церкви, пишет hromadske.ua.

Так, о прослушивании со стороны спецслужб сообщили оппозиционные телеканалы «Мтавари», «Формула» и «Пирвели».

Журналисты рассказали, что получили записи почти одновременно от источника с IP-адресом из Калифорнии. В частности, им прислали ссылку на сайт с материалами оперативной деятельности Службы государственной безопасности Грузии.

Гендиректор телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия заявил, что журналисты получили тысячи файлов с расшифровками телефонных разговоров, чатов в социальных сетях, информационных сообщений от конфиденциальных источников и докладных записок про оперативные разработки спецслужбы.

Как отмечает Jam News, спецслужбы вели наблюдение за передвижениями священнослужителей, их банковскими переводами, а также их личной жизнью. Например, есть сведения о священниках, которые употребляют наркотики или имеют связи с преступниками.

Гварамия заявил, что его телеканал «Мтавари» не будет публиковать записи разговоров, поскольку они «имеют личный характер, сделаны незаконно и не представляют общественного интереса». Однако телеканал «Пирвели» все же распространил часть разговоров.

Журналисты отметили, что, кроме священнослужителей, спецслужбы прослушивали журналистов, политиков и иностранных дипломатов, в частности посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.

Представитель ОО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе рассказал СМИ: то, что он услышал в эфире, является явным доказательством, что его прослушивали.

«С большой долей вероятности это прослушивание было осуществлено государственными структурами. Я могу подтвердить, что такой телефонный разговор был», ㅡ рассказал он изданию «Кавказский узел».

Какова реакция?

В прокуратуре Грузии заявили о начале расследования по статье о «нарушении тайны частной коммуникации».

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал распространение материалов о прослушивании заговором против государства и церкви.

«Следствие установит, что это ㅡ фальсификация, фабрикация или мы имеем дело с еще более тяжким преступлением», ㅡ заявил премьер.

Он также считает, что к скандалу о распространении файлов могут иметь отношение экс-премьер Георгий Гахария и заместитель главы СГБ Грузии, который работал при нем, Александр Ходжеванишвили.

Что происходит в Грузии?

Уже 2 октября там должны пройти выборы в местные органы власти. В прошлом году в Грузии фиксировали политический кризис: после результатов первого тура парламентских выборов оппозиционные политики отказались в дальнейшем принимать участие в выборах, а своих сторонников призвали не голосовать.

После этого в стране подписали так называемое соглашение Шарля Мишеля о выходе из политического кризиса, которое представил глава Европейского Совета. В документе указано, что в Грузии в 2022 году могут состояться досрочные парламентские выборы, если на осенних выборах в местные органы власти правящая партия «Грузинская мечта» не сможет набрать 43% голосов.

«Грузинская мечта» уже успела выйти из этого соглашения, но оппозиция убеждена, что политические обязательства все еще остаются в силе. Теперь же скандал с публикацией записей прослушивания может повлиять на рейтинг партии менее чем за месяц до выборов.

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