В России начали блокировать VPN-сервис Red Shield 6 16.09.2021, 10:23

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Блокировка может быть связана с выборами и «Умным голосованием» Навального.

Роскомнадзор начал блокировать в России сервис Red Shield VPN, сообщил основатель этого VPN-сервиса Владислав Здольников в Telegram-канале. Блокировка началась 15 сентября, сообщает The Insider.

«Очевидно, блокировка связана с публикацией списков «Умного голосования», — добавил Владислав Здольников.

Утром 15 сентября команда лидера оппозиции Алексея Навального опубликовала рекомендации «Умного голосования» по кандидатам на выборах в Госдуму. Голосование пройдет 17-19 сентября.

Владислав Здольников отметил, что у специалистов «есть механизмы для обхода блокировок, но это сложная и достаточно долгая работа». «Пока просим перезагружать приложения и пробовать выбирать в настройках разные протоколы», - добавил он.

По его словам, использование технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые обязаны устанавливать российские операторы сетей в соответствии с законом о «суверенном интернете», усложняют и борьбу с блокировками в юридическом поле. «Уловка с ТСПУ, кроме сильного технического усложнения, заключается в том, что блокируемых адресов нет в официальных реестрах Роскомнадзора. Это сделано для того, чтобы не было оснований для подачи жалобы в суд. Мы сейчас фиксируем ее с юридической точки зрения, чтобы снова подавать в суд на Роскомнадзор, а затем - и в ЕСПЧ», - подчеркнул Владислав Здольников.

В последние недели Роскомнадзор блокирует в России сайт проекта «Умное голосование», а также приложение «Навальный», в котором есть функция «Умного голосования».

В июне Роскомнадзор начал блокировать в России различные VPN-сервисы. Последняя массовая блокировка произошла 3 сентября, после чего возникли сбои в работе игр, например, World of Tanks, стриминговых сервисов, в том числе Twitch и FlashScore, сайта объявлений Avito и торрент-клиента BitTorrent.

В июле Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, проектов Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов политика.

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