Как санкции ударят по белорусским банкам: без счетов в валюте и переводов в Евросоюз 2 16.09.2021, 10:41

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Некоторые государственные банки могут исчезнуть.

«Радыё Свабода» посмотрело, какие последствия от западных санкций ждут белорусские банки и белорусов.

Согласно источникам «Нашей Нивы», основной банк-корреспондент белорусских государственных банков «Дойчебанк» закрыл корсчета в евро. Это видно, если посмотреть список корреспондентских счетов «Белагропромбанка».

Валютные транзакции, судя по этому списку, доступны только через российский «ТКБ Банк». Ранее для транзакций были доступны ряд европейских банков.

Что это значит

Переводы в евро станут под вопросом, об этом говорит старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Лев Львовский.

«С переводом денег в Россию проблем не будет, переводы в Украину также должны работать. А вот с европейскими партнерами могут возникнуть трудности. Как продавать нефтепродукты, если они идут не в Украину? Европейские банки, скорее всего, закроют все переводы в евро. Где-то, возможно, можно будет договориться, но стоимость транзакций вырастет и количество успешных сделок сократится», — говорит Лев Львовский.

Какие банки коснутся санкций и что с ними будет

Американские санкции для банков – это невозможность иметь долларовые счета, почти все банки-корреспонденты, переводящие доллары и евро, так или иначе завязанные на американскую юрисдикцию.

«Санкции коснутся всех государственных банков, но с рублевыми счетами все останется, как и было. Если банки-корреспонденты откажутся от сотрудничества с государственными банками (что уже происходит), станут невозможными переводы в валюте и евро для держателей счетов в этих банках. Это не значит что «Беларусбанк», например, обанкротится. У него есть много проектов, в которые он инвестирует. Государство будет поддерживать этот банк, чтобы он выполнял свои программы кредитования государственных предприятий. Так или иначе инвестиционный портфель сократится. Банк станет не клиентоориентированным. С предприятия, которое приносит государству деньги, банк превратится в еще одно больное место», - говорит Лев Львовский.

То есть крупные государственные банки будут существовать, считает Лев Львовский. А вот более мелкие государственные банки могут и исчезнуть. Частные банки эти проблемы пока не затронут, полагает Львовский, если только не будут введены какие-то новые ограничения в рамках санкций.

Как санкции скажутся на обычных белорусах-клиентах банков

Если гражданин держит в банке рублевый счет и получает на него зарплату, изменений для него не будет, говорит Лев Львовский.

«Будут проблемы, когда человек получает деньги в иностранной валюте на свою карточку или владеет бизнесом и получает переводы из-за границы в валюте», - говорит Лев Львовский.

В Беларуси на данный момент 24 банка, четыре из них государственные. В 2018 году 50% всех активов приходились на 4 крупнейших государственных банка: «Беларусбанк», «Белагропромбанк», банк «Дабрабыт» и «Белинвестбанк».

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